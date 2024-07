A- A+

Um "rolezinho" na BR-407, em Petrolina, no Sertão do São Francisco de Pernambuco, terminou com mais de 50 pessoas detidas, na madrugada do domingo (30). Ao todo, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 43 motocicletas foram recolhidas.

A ação, feita em conjunto com o 5º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco, 2º Batalhão Integrado Especializado (BIEsp), Polícia Militar da Bahia e Polícia Civil de Pernambuco, aconteceu no momento em que o grupo passava pela ponte Presidente Dutra, que liga Petrolina a Juazeiro, no estado da Bahia.

De acordo com a PRF, os policiais envolvidos na operação receberam informações sobre uma reunião com dezenas de pessoas para cometer diversas infrações de trânsito, como direção perigosa, perturbar a circulação e participar na via de evento sem permissão.

Algumas motos presentes no "rolezinho" também apresentavam sinais de adulteração.

"No momento em que o grupo passava pela ponte Presidente Dutra, as equipes fizeram um cerco e conseguiram abordar os motociclistas", explicou a PRF, por meio de nota.

A Polícia Rodoviária Federal divulgou imagens aéreas do grupo passando pela ponte durante a madrugada. Assista:

No vídeo, é possível ver dezenas de motos no local. Os motociclistas realizam manobras perigosas e um deles chega a cair no chão no momento do flagrante.

O grupo foi abordado em uma barreira feita por carros da polícia, agentes e um caminhão de reboque.

Os detidos foram autuados e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Petrolina. Eles poderão responder pelos crimes de direção perigosa, associação criminosa e aliciamento de menores, todos previstos no Código Penal Brasileiro.

Multas e crimes

Promover evento em via pública sem permissão e direção perigosa são punidos com multa de mesmo valor, de R$ 2.934,70. Também é prevista a suspensão do direito de dirigir e a apreensão do veículo.

Direção perigosa também é crime, com pena de seis meses a três anos de reclusão. Já o crime de associação criminosa prevê pena de cinco a dez anos de reclusão e multa.

