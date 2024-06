A- A+

acidente aéreo Avião com vice-presidente do Malauí e outras nove pessoas pode ter caído em floresta, diz Exército Saulos Chilima, que antes da carreira política ocupou altos cargos em multinacionais como Coca-Cola e Unilever, está no cargo desde 2014

Um avião que leva o vice-presidente do Malauí, Saulos Chilima, e outras nove pessoas pode ter caído numa floresta ao norte do país, afirmou o comandante das Forças de Defesa, Paul Valentino Phiri.

A aeronave desapareceu dos radares após deixar a capital do país, Lilongwe, na manhã desta segunda-feira. A aeronave deveria aterrissar no Aeroporto Internacional de Mzuzu, no norte do Malauí, por volta das 11 horas.

Dentro do avião também estão a mulher do vice-presidente, Mary, e correligionários de Chilima no partido Movimento de Transformação Unida (UTM). O presidente Lazarus Chakwera ordenou que uma operação de resgate tivesse início.

"O público será atualizado sobre quaisquer desenvolvimentos na situação à medida que os fatos forem estabelecidos", disse o gabinete de Chakwera, por meio de nota. Após o desaparecimento da aeronave, o presidente cancelou uma viagem para as Bahamas.

Segundo a BBC, Chilima viajou ao norte do país com o objetivo de comparecer ao funeral de um ministro do governo, morto há três dias. Saulos Chilima, que antes da carreira política ocupou altos cargos em multinacionais como Coca-Cola e Unilever, é vice-presidente do Malauí desde 2014.

