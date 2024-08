A- A+

Avião da Voepass Avião da Voepass tem problema durante voo para Guarulhos (SP) e pousa em Uberlândia (MG) Empresa confirma o desvio da rota e explica ter havido 'uma questão técnica' com a aeronave

Um avião da Voepass que saiu de Rio Verde, em Goiás, no início da noite desta quinta-feira (15), teve um problema durante voo para Guarulhos (SP) e precisou pousar no aeroporto de Uberlândia (MG).



A torre foi informada do problema, e a tripulação pediu prioridade para o pouso.

A empresa confirmou o desvio da rota e disse que houve "uma questão técnica" com a aeronave. Não houve pedido de emergência para a torre por parte da tripulação.

O voo 2211 partiu de Rio Verde às 18h03 com destino ao aeroporto de Guarulhos, mas pousou em Uberlândia às 19h15, de acordo com informações confirmadas pelo site Flightaware, que monitora as operações aéreas em tempo real.

Pane elétrica total é um incidente grave no qual o avião fica totalmente no escuro. A empresa diz que isso não ocorreu, e que o que houve no voo 2211 foi um "transiente elétrico" ou um pico de energia.

De matrícula PS-VPA, o avião tem 9 anos de operação e está na malha da Voepass desde março de 2023. Antes, o turboélice voou em companhias aéreas da Malásia, Noruega e Ucrânia.

Segue a nota da Voepass:

A Voepass informa que o voo prefixo PTB 2211, realizado em um ATR 72-600, que faz a rota Rio Verde-Guarulhos, fez um pouso técnico por volta das 19h15 de hoje em Uberlândia (MG) após identificação de uma questão técnica. A empresa informa que os 38 passageiros serão reacomodados para seguirem até Guarulhos (SP).

