SAÚDE Azeite de oliva extra virgem pode retardar declínio cognitivo na síndrome de Down A pesquisa, publicada no Journal of Alzheimer's Disease, usou um modelo de camundongo com a condição

Adicionar azeite de oliva extravirgem na dieta pode ajudar a retardar o declínio cognitivo em pessoas com síndrome de Down, diz pesquisadores do Centro de Alzheimer em Temple (ACT) que investigaram os efeitos do tempero na saúde do cérebro e na memória.

Pessoas com a síndrome de Down desenvolvem declínio cognitivo dependente da idade e disfunção sináptica. Estudos mostram que, aos 40 anos, cerca de 50% das pessoas com a condição manifestam problemas significativos de aprendizagem e memória — que estão associados à presença de comprometimento semelhante ao Alzheimer.

Apesar da medicina e ciência avançarem ao longo dos anos na tentativa de prolongar a expectativa de vida desses pacientes — de 40 anos para uma média de 60 — o desenvolvimento da doença de Alzheimer em pessoas com síndrome de Down se tornou mais comum do que nunca.

A pesquisa, publicada no Journal of Alzheimer's Disease, usou um modelo de camundongo com síndrome de Down e administrou azeite de oliva extravirgem por cinco meses na dieta. A função sináptica foi então medida, e os tecidos cerebrais foram avaliados por biomarcadores inflamatórios.

Como resultado, os pesquisadores descobriram que os camundongos que receberam o azeite tiveram uma melhora significativa no aprendizado e na memória espacial, além disso tiveram uma melhora na função sináptica e houve a diminuição dos níveis de vários biomarcadores inflamatórios.

“O uso do azeite em um modelo de camundongo com síndrome de Down tem efeitos benéficos sobre problemas de memória, déficits de função sináptica e neuroinflamação. Nossas descobertas fornecem suporte adicional para os potenciais efeitos terapêuticos do tempero”, afirma o autor sênior do estudo e professor de Ciências Neurais e diretor fundador do Alzheimer's Center at Temple (ACT), Domenico Praticò.

