SÃO JOÃO 2024 Banho Recife promove arraiá móvel com distribuição de comidas típicas para população de rua O projeto social vai percorrer ruas do Recife e de Olinda, nesta quarta-feira (19)

O projeto social Banho de Cidadania Recife promove, nesta quarta-feira (19), a sua celebração de São João. Será com um arraiá móvel, a partir das 19h, pelas ruas do Recife e de Olinda.

A iniciativa levará comidas típicas do período junino, além de forró, para pessoas em situação de rua. Ao longo do percurso, serão distribuídos 1000 milhos cozidos, 250 canjicas, 250 pamonhas,100 arrozes-doces, 25 bolos, 250 cachorros-quentes, munguzá e refrigerante.



O arraiá será animado pelo Trio Forró do Engenho, tocando um repertório de forró pé de serra. Todo o trajeto será percorrido a bordo do ônibus do Banho Recife.

O percurso será iniciado no Largo da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, seguindo para a Praça do Carmo, em Olinda. A parada seguinte será na Praça de Boa Viagem, encerrando a itinerância na Rua do Imperador, por volta das 22h.



