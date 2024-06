Bazar solidário: Coletivo Unificados pela População em Situação de Rua promove evento neste sábado

A- A+

Com o objetivo de arrecadar recursos para a manutenção das atividades, o Coletivo Unificados pela População em Situação de Rua realizará neste sábado (15), das 9h às 17h, a segunda edição de seu bazar solidário, no Recife.

O evento acontecerá na Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 4766, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife.



De acordo com a organização, o dinheiro obtido no bazar será utilizado para a manutenção da sede, localizada no bairro de Santo Amaro, na área central da capital.

"Este evento é fundamental para arrecadar fundos que vão garantir a continuidade do projeto e o funcionamento da sede do Coletivo Unificados Pop Rua", afirmou Magdala Mirelle, vice-presidente e voluntária do projeto.

Semanalmente, o projeto é responsável por realizar a distribuição de mais de mil refeições, além de prestar atendimento jurídico e de saúde.

"Nós precisamos manter a nossa sede porque é lá onde são preparadas as refeições. O espaço também serve para promover capacitações e oferece um local onde a população pode realizar a higiene pessoal", destacou a vice-presidente do projeto.

Durante o bazar, serão oferecidos produtos novos e usados, incluindo roupas, sapatos e produtos de cama, mesa e banho, com valores a partir de R$ 2.

Os interessados em ajudar o evento poderão doar produtos para serem vendidos. Para tal, é possível entrar em contato por meio do perfil do Instagram @unificadospsr.

"Nós que fazemos o Coletivo Unificados Pop Rua agradecemos o apoio e a solidariedade de todos que contribuem para que continuemos a missão de ajudar aqueles que mais precisam em nossa comunidade", diz Magdala Mirelle.





