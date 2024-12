Benjamin Netanyahu faz cirurgia de remoção de próstata neste domingo (29)

A- A+

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de 75 anos, será operado da próstata neste domingo, em meio à guerra entre seu país e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza, comunicou seu gabinete no sábado.

Netanyahu foi submetido a um exame no hospital Hadassah de Jerusalém na quarta-feira, “onde foi diagnosticado com uma infecção no trato urinário devido a uma hipertrofia benigna da próstata”, informou sua equipe em um comunicado.

“Portanto, amanhã [domingo] será realizada a retirada da próstata do primeiro-ministro”, acrescentou.

O líder israelense já foi operado de uma hérnia em março deste ano e passou por outra intervenção em julho de 2023, na qual recebeu um marcapasso.

O primeiro-ministro recebeu o marca-passo após sofrer, na época, uma arritmia cardíaca. Ele permaneceu sob observação na ala cardíaca de um hospital em Tel Aviv e recebeu alta pouco depois.

