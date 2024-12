A- A+

Acidente Boeing 737-800 envolvido em acidente na Coreia do Sul corresponde a 15% da frota global de aeronaves Avião explodiu após sair da pista e bater contra um muro, no aeroporto de Muan. 176 mortes foram confirmadas pelas autoridades locais.

O avião da Jeju Air que caiu na Coreia do Sul com 181 pessoas a bordo era um Boeing 737-800, um modelo amplamente utilizado em todo o mundo. Existem cerca de 28.000 aviões de passageiros em operação globalmente, de acordo com a Cirium, uma provedora de dados de aviação. Cerca de 15%, ou 4.400, são Boeing 737-800.

Esse modelo faz parte da família de jatos Next-Generation 737 da empresa, que antecede o mais moderno 737 Max. O 737 Max esteve envolvido em dois acidentes fatais há mais de cinco anos, o que levou à suspensão global da frota Max.

De acordo com a Cirium, quase 200 companhias aéreas utilizam o 737-800, incluindo cinco na Coreia do Sul: Jeju Air, T’way Air, Jin Air, Eastar Jet e Korean Air. O avião é popular na Ásia, Europa e América do Norte, e a Boeing já entregou cerca de 5.000 unidades aos clientes desde 1998

"O avião em questão é muito seguro e possui um bom histórico de segurança", afirmou Najmedin Meshkati, professor de engenharia da Universidade do Sul da Califórnia, que estuda o histórico de segurança da linha Boeing 737.

A idade da frota global de aviões 737-800 varia de cerca de 5 anos a mais de 27 anos. Um jato de passageiros bem mantido pode operar por 20 a 30 anos ou até mais.

Segundo o site de rastreamento de voos Flightradar24, o avião que caiu tinha 15 anos. A Ryanair, na Europa, foi a primeira companhia aérea a operar essa aeronave, que foi arrendada para a Jeju Air em 2017 pela SMBC Aviation Capital, segundo a Cirium.

As autoridades informaram que estão investigando a causa do acidente, incluindo a possibilidade de uma colisão com pássaros ter causado uma falha no trem de pouso. A Boeing declarou, em comunicado no domingo, que está em contato com a Jeju Air e pronta para ajudar a companhia aérea.

Colisões com pássaros não são incomuns na aviação. Em alguns casos, elas resultam em para-brisas trincados. Alguns aeroportos utilizam falcões e outras medidas para manter os céus livres de pássaros.

O Aeroporto Internacional de Muan, onde ocorreu o acidente, adota medidas como a reprodução de chamadas de socorro em áudio para dispersar pássaros, além de abatê-los, de acordo com o Escritório Coreano de Aviação Civil.

Meshkati afirmou que o trem de pouso da linha 737-800 é bem projetado e tem um histórico de confiabilidade, embora uma manutenção inadequada possa resultar em falhas no seu funcionamento. "A manutenção é realmente uma das causas mais importantes de acidentes na aviação", disse ele.

No entanto, o Sr. Meshkati e outros especialistas em aviação alertaram contra julgamentos precipitados sobre incidentes desse tipo. Acidentes geralmente são causados por múltiplos fatores, que podem levar anos para serem completamente esclarecidos por meio de investigações detalhadas.

