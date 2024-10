Biden afirma que ainda é cedo para estimar destruição causada pelo furacão Milton

A- A+

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse nesta quinta-feira que ainda é cedo para e stimar a escala da destruição causada pelo furacão Milton, que atingiu a Flórida na noite de quarta-feira, mas afirmou que todos os recursos do governo federal estão sendo empregados na operação de apoio e reconstrução.

Apesar de perder força antes de atingir o continente, a tempestade se abateu sobre o estado como um furacão de categoria 3, com ventos de quase 200 km/h, fortes chuvas e tornados. Biden voltou a criticar a propagação de desinformação sobre a tormenta, e disse ao ex-presidente Donald Trump "arrumar o que fazer" e "ajudar as pessoas".

Na breve declaração à imprensa, na Casa Branca, Biden ressaltou que as condições ainda são muito perigosas, ressaltando que muitas das mortes relacionadas a tempestades não acontecem durante, mas sim após sua passagem. Ele fez um apelo às pessoas que estão em abrigos e isoladas em casa para que aguardem uma ordem das autoridades locais e que não arrisquem suas vidas.

O democrata disse estar em contato com o governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, e que conversou com “entre 10 e 15” prefeitos de áreas afetadas nesta quinta-feira para coordenar as operações.

— Estamos oferecendo tudo o que eles precisam — declarou.



Segundo o presidente, a operação de ajuda às áreas atingidas abrange todo o governo, incluindo as Forças Armadas, que atuam no resgate das vítimas, na prestação de ajuda às áreas afetadas e na desobstrução de locais como o porto de Tampa, onde já atuam integrantes do Corpo de Fuzileiros.

Biden afirmou que 3 milhões de casas estão sem energia, mas que 40 mil profissionais vindos de outros estados estão na Flórida para ajudar a retomar o serviço.

Biden ainda disse que as pessoas que “estão tentando tirar vantagem de americanos desesperados”, incluindo através do aumento de preços de itens básicos, serão responsabilizados, e voltou a criticar aqueles que espalham desinformação, pedindo que “tenham a decência de dizer a verdade”.

— O público os responsabilizará. A imprensa os responsabilizará. Vocês sabem a verdade — disse Biden, ao responder à pergunta de um repórter sobre o que pretendia fazer com os disseminadores de desinformação, alguns deles com cargos eletivos.

Quando estava saindo da sala de conferências, uma repórter perguntou se ele havia conversado com o ex-presidente Donald Trump, considerado um vetor de informações falsas sobre os furacões Milton e Helene. A resposta foi seca.

— Você está brincando comigo? — rebateu Biden, antes de mandar um recado ao republicano. — Sr. presidente Trump. Ex-presidente Trump: arrume o que fazer, cara. Ajude essas pessoas.

