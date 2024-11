A- A+

diplomacia Biden parabeniza Yamandú Orsi por sua vitória nas eleições do Uruguai "Estou confiante de que nossos dois países continuarão trabalhando juntos para construir um futuro mais seguro e próspero para nossos povos", disse o presidente norte-americano

O presidente dos EUA, Joe Biden, parabenizou nesta segunda-feira (25) o esquerdista Yamandú Orsi por sua vitória na eleição presidencial do Uruguai e espera que os dois países continuem “trabalhando juntos” para “futuros mais seguros e prósperos”.

“Parabenizo Yamandú Orsi por sua eleição como 43º presidente do Uruguai” e os uruguaios "por seu compromisso inabalável com a democracia", disse Biden em uma declaração dois meses antes de deixar a Casa Branca nas mãos do republicano Donald Trump.

Quando assumir o cargo em março, Orsi terá que lidar com o magnata conservador hostil à China, país com o qual o Uruguai está negociando um acordo de livre comércio e fortaleceu os laços diplomáticos nos últimos anos.

“Estou confiante de que nossos dois países continuarão trabalhando juntos para construir um futuro mais seguro e próspero para nossos povos”, disse Biden.

O Uruguai, que mantém relações diplomáticas com os Estados Unidos há mais de 150 anos, “tem estado na vanguarda da promoção da democracia nas Américas”, enfatizou o democrata.

Biden observa que o Uruguai lidera a Aliança para a Prosperidade Econômica nas Américas (Apep) “para investir em inovações que criem oportunidades para a classe média” em todo o continente.

A Apep foi promovida por Washington para fomentar o desenvolvimento e, de certa forma, contrabalançar a influência da China, sua grande rival, na região.

A relação entre Biden e seu contraparte uruguaio, o conservador Luis Lacalle Pou, com quem se reuniu na Casa Branca em 2023, tem sido cordial.

Com Orsi, a Frente Ampla retorna ao governo que perdeu em 2020 após três mandatos consecutivos, um deles com o ex-presidente José “Pepe” Mujica (2010-2015), seu padrinho político.

Veja também

VIOLÊNCIA Conselho da Europa pede que países adotem noção de consentimento nas definições de estupro