Bienal da UNE: Pernambuco recebe 14ª edição do festival de 29 de janeiro a 2 de fevereiro

Pernambuco recebe entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro a 14ª edição da Bienal da UNE. O festival será realizado no Centro de Convenções, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O festival deste ano irá receber trabalhos produzidos por estudantes de todo o Brasil em sete áreas (audiovisual, literatura, música, fotografia, artes do corpo e artes visuais, além da mostra científica).

Segundo a organização do evento, são esperados mais de 10 mil estudantes.

Além do Centro de Convenções, que receberá as mostras artísticas e os debates, a Bienal da UNE também contará com a Mostra Convidada e Selecionada de Música, que será realizada na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, área central da Capital pernambucana.

A entrada para as mostras no festival é gratuita. Os estudantes interessados em alimentação e alojamento devem fazer inscrição, mediante pagamento de taxa, no valor de R$ 175.

As inscrições podem ser realizadas no site da Bienal.

Bienal da UNE

A Bienal da UNE é um festival de cultura, arte, ciência e tecnologia que mapeia, conecta e apresenta o que de mais interessante tem sido produzido dentro e fora das universidades brasileiras.

É considerado o maior encontro estudantil da América Latina, reunindo cerca de 15 mil estudantes por edição. É realizado em conjunto com a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), a Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG).

A primeira Bienal da UNE foi realizada em 1999, em Salvador (BA). Em 2013, a 8ª edição foi realizada em Olinda e no Recife, e já passou também por Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG), mais de uma vez no Rio de Janeiro, entre outras cidades.

A programação da Bienal reúne debates, seminários, oficinas, mostras de trabalhos, shows, visitas às comunidades locais e diversas outras atividades culturais.

Ao longo de mais de 20 anos, o festival já contou com a presença de figuras ilustres como Leci Brandão, Alceu Valença, Nação Zumbi, Tom Zé, J. Borges, Aleida Guevara, Gilberto Gil, Ariano Suassuna, Racionais MC's, Criolo, Emicida, Pitty e muitas outras personalidades da cultura brasileira e latino-americana.

Serviço

14ª Bienal da UNE

Data: 29/1/25 a 2/2/25

Local: Centro de Convenções de Pernambuco: Av. Professor Andrade Bezerra, s/n Salgadinho Olinda/PE





