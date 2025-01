A- A+

cultura 14ª Bienal da UNE começa nesta quarta-feira (29), com programação diversa e entrada gratuita Evento chega ao Centro de Convenções, em Olinda, e a pontos do Bairro do Recife até o domingo (2/2)

Considerada o maior encontro estudantil da América Latina, a 14ª edição da Bienal da UNE - Festival dos Estudantes chega ao Centro de Convenções, em Olinda, e ao Bairro do Recife, área central da capital, nesta quarta-feira (29).

Com uma programação diversa, que une debates de cunho socio-cultural a mostras artísticas, o evento segue até o domingo (2/2), com entrada gratuita.

Neste ano, a Bienal tem como tema “A Rua é o nosso palco principal”. O evento vai celebrar os 30 anos do álbum “da Lama ao Caos”, de Chico Science & Nação Zumbi, a rainha da Ciranda, Lia de Itamaracá, o poeta Miró da Muribeca, o fotógrafo Evandro Teixeira, a artista pataxó Tamikuã Txihi, além do Cinema São Luiz, antro da cultura do Estado localizado no Centro do Recife.

Dentre as atrações garantidas, estão nomes como Duda Beat, MC Troinha e Lia de Itamaracá, além dos grupos Nação Zumbi e Academia da Berlinda.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), também estão confirmadas para a roda de debates.

Cinema São Luiz, no Recife, é um dos homenageados pela 14ª Bienal da UNE. - Foto: Júnior Soares/Arquivo Folha de Pernambuco

Valorização da luta e dedicação estudantil

À Folha de Pernambuco, a presidente da União Nacional dos Estudantes em Pernambuco (UNE-PE), Manuella Mirela, contou que a Bienal chega para valorizar a luta e dedicação estudantil. Ao longo dos cinco dias de evento, o objetivo é reunir entre 10 e 15 mil estudantes de todo o Brasil.

"A Bienal é uma grande investigação do Brasil. A gente sempre fala que a UNE é uma prova de amor ao país, e, na bienal, reunimos estudantes para falar sobre os trabalhados produzidos, debates profundos sobre a universidade e a nossa política de cultura. Nossa Bienal vai ser um grande encontro do Brasil em Pernambuco para transformar o papel da educação aqui no país", afirmou.



Segundo a presidente da UNE, a Bienal chega também não só em um contexto de representação, como também de forte luta. Ela citou o papel da categoria na conquista de direitos para universitários, como a Lei de Cotas, sancionada em 2012 para garantir a reserva de vagas em instituições de ensino superior para estudantes enquadrados em critérios sócio-econômicos.

"A Bienal chega de forma muito essencial. Sabemos que os estudantes brasileiros sempre tiveram um papel muito forte de contribuição para a formação das universidades com elas são hoje. É através de eventos com a Bienal que podemos nos mostrar, levantar debates, e por isso que estamos nos disponibilizando para trazer luz a temas como cultura, ciência e história, que estão interligados", disse Manuella Mirela.

Presidente da UNE, Manuella Mirella. - Foto: UNE/Divulgação

As mostras artísticas da 14ª Bienal da UNE ficam divididas em sete áreas: artes visuais, do corpo, fotografia, literatura, audiovisual, música e mostra científica. Tudo que for apresentado vem de trabalhos produzidos por estudantes de todos os estados do país.

A primeira Bienal da UNE foi realizada em 1999, em Salvador (BA). Em 2013, a 8ª edição foi realizada em Olinda e Recife (PE), e já passou também por Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG), mais de uma vez no Rio de Janeiro, entre outras cidades.

Show gratuitos

A mostra de música é um dos pontos mais aguardados da programação da Bienal. As apresentações vão acontecer em espaços no Bairro do Recife, Centro da capital pernambucana, e em Olinda.

A programação já começa na quinta-feira (30), com MC Troinha no Cais da Alfândega, com muito brega funk para o público em um show gratuito a partir das 21h.

Na sexta (31), também no Cais da Alfândega, o público vai prestigiar a banda Academia da Berlinda, a partir das 21h. Logo depois, Duda Beat comanda o palco para fechar a noite.

Cantora Duda Beat é uma das atrações da Bienal da UNE. - Foto: Fernando Tomaz

No sábado (1º), os fãs de Nação Zumbi vão poder aproveitar o show gratuito na Praça do Carmo, em Olinda, também a partir das 21h. Já no domingo (2), para encerrar a Bienal da UNE, um um cortejo estudantil se junta às comemorações de 93 anos do bloco que abre o Carnaval de Olinda, o Homem da Meia Noite, no Marco Zero, no Bairro do Recife.

Debates

Logo na abertura, nesta quarta, o público vai poder conferir, no Centro de Convenções, debates sobre educação, meio ambiente e política.

Às 19h, além dos presidentes das entidades estudantis Manuella Mirella (UNE), Hugo Silva (UBES) e João Mamede (Presidente União dos Estudantes de Pernambuco-UEP), a ministra da Cultura, Margareth Menezes, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra e o Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo.

Já na quinta-feira (30), será a vez de conferir um debate sobre anistia, com familiares de Honestino Guimarães e Elenira Rezende, estudantes mortos pela ditadura militar. A ministra de Direitos Humanos, Macaé Evaristo, também é presença confirmada. A administradora Nath Finanças participa de um debate especial sobre Fim da Escala de 6x1.

No mesmo dia, o músico pernambucano Silvério Pessoa discute como a música de rua define a cultura contemporânea com a rapper Negra Jaque e outros convidados.

Na sexta-feira (31), o ministro da Educação, Camilo Santana, a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos e o prefeito de Recife, João Campos, participam de um encontro sobre Reforma Universitária.

A vereadora Cida Pedrosa (PCdoB) e o escritor Giovani Martins (autor de O sol na cabeça e Vila Ápia) debatem a literatura como forma de resistência. Já a professora e pesquisadora Ivana Bentes discute políticas culturais.

Confira, abaixo, as principais atrações da programação da 14ª Bienal da UNE - Festival dos Estudantes

Shows

30 de janeiro - Cais da Alfândega, Recife, a partir das 21h

MC Troinha

31 de janeiro - Cais da Alfândega, Recife, a partir das 21h

Academia da Berlinda

Duda Beat

1° de fevereiro - Praça do Carmo, Olinda, a partir das 21h

Nação Zumbi

2 de fevereiro - Marco Zero, Recife

93 anos do bloco Homem da Meia Noite

Debates

29 de janeiro - Centro de Convenções, Olinda, a partir das 19h

Tema: Educação, meio ambiente e política.

Participantes: Presidentes das entidades estudantis Manuella Mirella (UNE), Hugo Silva (UBES) e João Mamede (Presidente União dos Estudantes de Pernambuco-UEP), a ministra da Cultura, Margareth Menezes, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra e o Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo

30 de janeiro - Centro de Convenções, Olinda

Tema: Aanistia, com familiares de Honestino Guimarães e Elenira Rezende, estudantes mortos pela ditadura militar

Participante: Ministra de Direitos Humanos, Macaé Evaristo

Tema: Fim da Escala 6x1

Participante: Nath Finanças, administradora

Tema: Música de rua

Participantes: Silverio Pessoa, Negra Jaque e mais convidados

31 de janeiro - Centro de Convenções, Olinda

Tema: Reforma Universitária

Participantes: Ministro da Educação, Camilo Santana, a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos e o prefeito de Recife, João Campos.

Tema: Literatura como forma de resistência

Participantes: Vereadora Cida Pedrosa (PCdoB) e escritor Giovani Martins (autor de O sol na cabeça e Vila Ápia)

Tema: Políticas culturais

Participante: Ivana Bentes, professora

Audiovisual

30 de janeiro - Centro de Convenções, Olinda, a partir das 9h

Exibição dos documentários "Quando falta o ar" e "Doutor Araguaia"

31 de janeiro - Centro de Convenções, Olinda

Exibição do filme “A Batalha da Rua Maria Antônia”

Fotografia

29 de janeiro - Centro de Convenções, Olinda

Homenagem ao fotógrafo Evandro Teixeira

31 de janeiro - Centro de Convenções, Olinda

Debate sobre documentação de narrativas populares com fotógrafa Nay Junknss, antropólogo Edgar Kanaykõ Xakriabá e o documentarista Pablo Monteiro

Artes do Corpo

30 de janeiro - Centro de Convenções, Olinda

Debate sobre espaços alternativos de arte e educação com Puma Camillê e teatrólogo Amir Haddad

30 e 31 de janeiro - Centro de Convenções, Olinda

Oficina de pinturas de máscaras e esculturas de La Ursa



Veja também