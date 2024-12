A- A+

MOBILIDADE Novo representante dos rodoviários quer blitzes em ônibus do Grande Recife para diminuir assaltos Presidente eleito do Sindicato dos Rodoviários, Roberto Carlos deu entrevista à Folha de Pernambuco e contou as principais metas da nova gestão para os próximos quatro anos

O novo presidente eleito do Sindicato dos Rodoviários, Roberto Carlos, quer blitzes policiais em ônibus do Grande Recife para diminuir assaltos e insegurança para motoristas e passageiros.



A nova representação, que toma posse nesta segunda-feira (23), pretende levar um pedido ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), já no próximo ano, para mediação com a Secretaria de Defesa Social do Estado (SDS-PE) para que a pauta seja discutida.

O novo presidente conversou com a Folha de Pernambuco sobre as pautas que pretende levar à frente nos próximos quatro anos de mandato.



A principal delas está relacionada à garantia de segurança do trabalhador, muito por conta dos números de roubos a ônibus no Grande Recife neste ano. Até novembro, segundo dados da própria SDS-PE, já foram registrados 491 casos do tipo, sendo 278 na Capital e 213 na Região Metropolitana.

"A questão da violência é muito importante para nós. Queremos a volta das blitzes dentro dos ônibus para que os policiais possam entrar nos veículos, em pontos estratégicos, principalmente nas vias mais usadas, como a avenida Sul, que, à noite, fica muito perigosa. Eles iriam identificar se há ou não contravensão nos ônibus, se há alguém armado, para prevenir o assalto", afirmou o presidente eleito.

"Nunca dá para resolver 100%, mas a gente tem que dar continuidade ao que funcionou e tentar melhorar. O contraventor sabe muito bem o que fazer e planeja bem para estar no lugar certo, na hora certa, para roubar", completou.

Vale ressaltar que os índices, com relação ao ano passado, caíram. Em 2023, foram registrados, segundo dados da SDS-PE, 598 roubos a ônibus no Estado - 346 na Capital, 248 na Região Metropolitana e quatro no interior.



À Folha de Pernambuco, a pasta afirmou, por meio de nota - disponível na íntegra no fim da matéria -, que "apenas no mês de novembro, a diminuição foi de 12%, saindo de 59 (2023) para 52 (2024) casos (de roubos a coletivos". A secretaria afirmou, ainda, que esses resultados chegam após "diversas ações de prevenção e repressão que vêm sendo realizadas visando a redução desse tipo de crime".



"Dentre as ações, destacam-se a Força-Tarefa Coletivos e a Operação Transporte Seguro, que consistem em viaturas trabalhando de forma integrada na realização de abordagens a coletivos e paradas de ônibus. Nos finais de semana, feriados e dias de jogos também é desencadeada a Operação Medina, que combate a depredação e surfe em ônibus", disse a SDS-PE.

O Grande Recife já chegou, inclusive, a ter blitzes no transporte público, em parceria com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). Isso aconteceu em 2020, no auge da pandemia de Covid-19, quando policiais embarcaram em ônibus para verificar o uso obrigatório de máscaras e distribuir equipamento para quem não tivesse, além de conscientizar a população.

Luta contra "surfe" nos ônibus

A ação visa, também, coibir práticas conhecidas como "surfe" e "morcegamento" nos ônibus. Os atos já são proibidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e o Código Penal, mas são amplamente realizadas na região, principalmente por pessoas mais jovens.

"Surfe" em ônibus no Recife | Foto: Redes sociais/Reprodução

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), chegou, inclusive, a vetar um Projeto de LeI nº 1.366/2024, aprovado na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). O texto é do deputado estadual Pastor Júnior Tércio (PP), e versava a proibição das práticas, mas incluia ao motorista a função de coibir a ação.

O projeto foi alvo de muitas críticas dos rodoviários, e resultou até em protesto no Terminal Integrado da PE-15, em Olinda.



O veto da governadora veio justamente pela prática já ser proibida.

"O Projeto de Lei foi infeliz ao não pedir a presença dos rodoviários na realização ou como consultoria, porque somos nós que fazemos parte dessa realidade e sabemos o que acontece. Queremos dialogar com líderes comunitários, fazer um trabalho interno por onde circulamos, todos os dias, com os ônibus para que tenhamos essas tratativas. Até para evitar o surfe, queremos conversar com os mais jovens, conscientizar", explicou Roberto.

"Aberto ao diálogo"

Um dos pontos principais sobre a condução das atividades do Sindicato dos Rodoviários neste ano foi a quantidade elevada de protestos pelo Grande Recife.



Além da greve geral no mês de agosto, a categoria se reuniu diversas vezes no Centro do Recife e nas cidades adjacentes com reinvindicações para a categoria, com pautas voltadas para campanha salarial, cidadania e segurança da categoria.

Fila para pegar ônibus no TI PE-15, em Olinda. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Sobre o assunto, o novo presidente afirmou que está "aberto ao diálogo" com todas as partes, sejam elas as empresas que gerem o transporte público, as autoridades e os passageiros.

"Meu intuito não é prejudicar a população. Sou um cara aberto ao diálogo. Se não chegarmos a tratativas, aí, sim, a gente vai para o confronto social, seja ela paralisação ou protestos. Mas acredito que diálogo é sempre o caminho, por meio da mediação. Somos adultos o bastante para entender que esse é o caminho. Não sou radical. Temos que tentar chegar ao que fica também bom para todos os lados", contou.

"A quantidade de protestos feitos neste ano foi por uma questão política, eleitoreira. Não é dessa maneira que eu trabalho. Não tenho pretensão de aplicar essa ideologia. Quando a gente governa, a gente governa para todos. Temos que respeitar ambos os lados. A instituição é política sindical, e não política partidária. Vamos visar o benefício para o trabalhador", reiterou.

Reinvindicações

Motoristas de ônibus do Grande Recife durante protesto na capital | Foto: Melissa Fernandes/Arquivo Folha de Pernambuco

Dentre as reinvindicações da nova diretoria, está, principalmente, a campanha pela implementação de plano de saúde para a categoria. A demanda já vem sendo amplamente discutida pela gestão anterior, e, inclusive, fez parte das reuniões de negociação nas últimas greves, mas nunca avançou.



Além disso, o presidente afirmou que vai em busca do aumento do ticket médio pago, já que não existem mais cobradores de ônibus no Grande Recife. A justificativa é a dupla função exercida pelos motoristas, que agora não só dirigem, como também precisam liberar entradas dos passageiros e receber os valores das passagens.

"A nossa meta é uma melhora na condição de trabalho. A gente poder tornar e fazer com que a categoria seja lembrada, valorizada. Somos a única categoria de rodoviários do Nordeste que não recebe plano de saúde. Precisamos disso. Já o aumento do ticket é importante porque temos que exercer mais de uma função. Então vamos lutar por isso, porque acreditamos que as empresas podem, sim, pagar esse valor para o trabalhador", disse o presidente eleito.



Confira, abaixo, a nota da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) na íntegra:

Os crimes de roubos a coletivos estão em queda durante o ano de 2024, em Pernambuco. De janeiro a novembro, o Estado registrou diminuição de 13%, quando comparado ao mesmo período de 2023. Os índices retraíram de 564 ocorrências (2023) para 491 (2024). Apenas no mês de novembro, a diminuição foi de 12%, saindo de 59 (2023) para 52 (2024) casos. Os números alcançados pelas Forças Públicas de Segurança, em 2024, são resultados de diversas ações de prevenção e repressão que vêm sendo realizadas visando a redução desse tipo de crime, dentro de uma das metas do Programa Juntos Pela Segurança.

Dentre as ações, destacam-se a Força-Tarefa Coletivos e a Operação Transporte Seguro, que consistem em viaturas trabalhando de forma integrada na realização de abordagens a coletivos e paradas de ônibus. Nos finais de semana, feriados e dias de jogos também é desencadeada a Operação Medina, que combate a depredação e surfe em ônibus.

Ressaltamos, também, que a SDS segue atenta e comprometida em ajustar ainda mais nossas ações. Tudo avaliado a partir das reuniões semanais da FT Coletivos. Através das manchas criminais, imagens de roubos, modus operandi e identificação de grupos criminosos, as operações são planejadas partindo de um mapeamento das áreas e horários de maior incidência desses crimes, permitindo identificar rapidamente os grupos criminosos ou os indivíduos que praticam esse tipo de delito.

