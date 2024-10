Boladin 211: Cantor lamenta morte de produtor musical atacado a tiros em gravação de clipe em SP

A- A+

O cantor Bernardo Soares da Rosa, conhecido como Boladin 211, usou as redes sociais para se despedir e lamentar a morte de seu produtor musical, atacado a tiros durante a gravação de um clipe em Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo, na noite desta quarta-feira. O ex-soldado do Exército dos Estados Unidos David Beckhauser Santos Herold, de 34 anos, fotografava o artista do trap quando foi alvo dos criminosos.

A Polícia Civil paulista tenta identificar os autores do crime e apura a motivação do ataque. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que duas pessoas ainda não identificadas se aproximaram de Herold e abriram fogo. Ele chegou a ser socorrido e levado à UPA Peri, mas não resistiu aos ferimentos.

Boladin 211 publicou imagens suas chorando no Instagram e destacou que jamais esqueceria Herold, a quem chamava de "dindão".

"Descansa em paz, dindão. Sem acreditar. Nunca será esquecido. Para sempre no meu coração", escreveu Boladin 211, em postagens nos stories do Instagram. "Cuida de mim aí em cima, dindão. Te amo para sempre. Gratidão por tudo que fez por mim. Guerreiro não morre, vira lenda".

Testemunhas contaram aos investigadores que os dois homens desconhecidos dispararam mais de 60 tiros na direção de Herold, segundo a TV Globo e o G1. Ele morreu no local, e os autores do crime fugiram.

Uma investigação está em andamento no 72º Distrito Policial (DP). A perícia foi acionada, e o caso foi registrado como homicídio.

Segundo o g1, Herold nasceu em Florianópolis, Santa Catarina, cuja polícia o procurava como suspeito de ter cometido homicídios. Em 2015, ele foi preso com drogas no Rio Grande do Sul. Um ano depois, ele foi condenado a 16 anos de prisão pelo assassinato de um homem apontado como chefe do tráfico da capital catarinense e pela tentativa de assassinato do irmão da vítima.

