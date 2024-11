"Bom anjo": irmã de italiana salva por pernambucana em peregrinação agradece carinho

A- A+

Pesquisar por notícias na internet envolvendo Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, no Brasil, e San Giorgio a Cremano, na província de Nápoles, na Itália, é cair na cada vez mais rara página que aponta: "a pesquisa não corresponde aos resultados". A partir de hoje, isso muda. Graças ao trabalho de uma médica pernambucana que salvou a vida de uma italiana que tinha se engasgado. Tudo isso em Lourdes, na França. Uma miscelânea geográfica improvável que terminou em final feliz.

Você pode conferir aqui a entrevista completa com Priscila Parente, médica que foi o "bom anjo", como as italianas gostam de chamar, na vida de Concetta Di Dato.

Susto e alívio

A Folha de Pernambuco conversou com Anna Di Datto, irmã de Concetta Di Dato, de 82 anos, que foi atendida pela médica Priscila Parente quando se engasgou durante estadia no hotel Miramont, em Lourdes, quando visitava a cidade francesa para peregrinação religiosa. O jornal também estava no local para acompanhar o Congresso Internacional de Cura e Libertação promovido pela Comunidade pernambucana Obra de Maria.

Concetta (esq) ao lado da irmã, Anna

"Somos de San Giorgio a Cremano e viemos para Lourdes com um grupo eclesial do pároco Don Nicola Liccardo. Além da minha irmã, estavam minha sogra e uma amiga. Quando fomos jantar, Tina (apelido de Concetta) se engasgou", iniciou.

Segundo Anna, um médico tentou reanimar Tina, mas não conseguiu. "Ele disse que não havia mais o que ser feito. Eu estava nervosa. Depois de uns dez minutos, apareceu Priscila para salvá-la", apontou.

A brasileira fez a manobra de Heimlich (ficando por trás e pressionando com as mãos o diafragma da pessoa engasgada). Sem sucesso, passou a fazer massagem cardíaca e respiração boca a boca até a italiana conseguir expelir o alimento que estava engasgado e, em seguida, voltar a ter pulsação.

"Priscilla garantiu que eu também estava bem. Ela era atenciosa e afetuosa. Pulou e gritou de alegria quando conseguiu salvar minha irmã", revelou.



Recuperação

Concetta ficou internada por três dias em Tarbes, comuna francesa próximo à Lourdes. "A minha viagem de volta foi muito triste para mim. Fiquei muito preocupado porque minha irmã não foi conosco. O fato de seus filhos terem se juntado a ela no dia seguinte me tranquilizou um pouco", disse, citando as presenças dos sobrinhos Melissa, 53, Michele, 50 e Pasquale, 46.

Os filhos e a mãe, inclusive, foram até o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes para agradecer pela recuperação de Concetta.

Concetta, ao lado dos filhos, em visita ao Santuário de Lourdes

De acordo com Anna, Concetta não se recorda do incidente. Diz que pensava estar o tempo todo no Santuário. De volta a San Giorgio a Cremano, a italiana precisou ser novamente internada para cuidar de fraturas na costela e um leve derrame pleural, proveniente, segundo os médicos, pelo esforço na massagem cardíaca que foi necessário fazer para manter a idosa viva. Já teve alta e agora se recupera em casa.

"Ela está de repouso no momento, mas o mais importante é que ela está viva. Por Priscila, o 'anjo bom', tenho sentimentos de sincero carinho, grande estima e profunda gratidão", concluiu.

