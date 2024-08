A- A+

RESGATE Brasileiro que ficou perdido no Chile com esposa faz primeiro post após resgate: "Seguiremos viagem" Casal estava sumido desde domingo passado (18) e foi resgatado em área montanhosa na última sexta (23)

Eraldo Rodrigues, o brasileiro que ficou perdido no Chile com a esposa, Aurora, fez uma primeira publicação nas redes sociais após ser resgatado no Passo de São Francisco, na fronteira entre o Chile e a Argentina, na sexta-feira (23), depois de ficarem cinco dias desaparecidos.



Eraldo e Aurora sumiram no domingo passado (18). Eles estavam viajando de carro pela América do Sul.

Na publicação, Eraldo elogia o automóvel do casal por ter funcionado mesmo após passar seis dias com neve no motor.

"Enfrentamos uma nevasca, ficamos dias a temperaturas extremas, chegando a -20° com neve no motor por 6 dias. Quando fomos resgatados, não imaginávamos que o carro fosse funcionar novamente. O resgate realizou o reboque e incrivelmente o carro funcionou!! Seguiremos a viagem com nosso carro", escreveu.



Segundo revelaram as autoridades locais, Eraldo e Aurora ficaram presos na área montanhosa que liga o Chile à Argentina devido ao mau tempo. Eles saíram de Resende, no Rio de Janeiro, onde moram.



A família começou a se preocupar depois de perder o contato com os dois. Uma vez resgatados, eles foram encaminhados para um abrigo na região do Lago Verde, no Chile.

O perfil do governo regional de Atacama publicou um registro do momento do resgate, com o casal brasileiro, o filho deles, Raphael, e a nora, Cintia, além da equipe de buscas, e disse: "Após uma intensa busca nesta manhã, Carabineros resgataram dois turistas de nacionalidade brasileira que estavam perdidos nas imediações da fronteira internacional com a Argentina".

