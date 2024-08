A- A+

VIAGEM Brasileiros perdidos no Chile sobreviveram à nevasca com sacolas nos pés, balas e biscoitos Quando estavam a caminho de Copiapó, na região do Atacama, foram surpreendidos por uma forte nevasca

Eraldo e Aurora — o casal de brasileiros que ficou cinco dias desaparecido no Chile — sobreviveram à nevasca em Passo de São Francisco, na fronteira entre o Chile e a Argentina, com balas, biscoitos, maçãs e latas de atum que tinham dentro do carro.



Detalhes sobre a estratégia de sobrevivência dos dois foram relatados ao Globo pela nora do casal, Cíntia.

Eraldo Rodrigues e Aurora, de 60 e 59 anos, respectivamente, estavam viajando de carro pela América do Sul. Quando estavam a caminho de Copiapó, na região do Atacama, foram surpreendidos por uma forte nevasca.

Por conta de um pequeno acidente, o carro do casal ficou atolado na neve e eles acabaram se instalando num abrigo próximo.

— A programação deles era ficar em Copiapó na noite de sábado (17), e seguir viagem rumo à fronteira no domingo (18), logo pela manhã. E assim fizeram. Estava um tempo bom e a estrada era ótima, porém, em determinada altura, começaram as nevascas. A visibilidade foi ficando ruim e, ao desviar de algo, Eraldo bateu o carro e atolou na neve. Nesse momento, não dava mais para seguir viagem. Então, ele saiu do carro para ver a região onde estavam e para procurar algo para se protegerem. Foi então que avistaram um abrigo, recolheram alguns itens do carro e foram até lá. Aurora chegou a cair por causa do vento forte. — disse Cíntia, nora de Eraldo e Aurora.

Ao chegarem no abrigo, um local improvisado na estrada, o casal montou uma barraca, colocou um colchão próximo e acendeu um fogareiro, equipamentos que estavam no carro.

— O abrigo estava precário, os meios de comunicação estavam desligados. Eles passaram a primeira noite lá e, no dia seguinte, viram que o carro já estava tomado de neve, era impossível sair de lá. Eles chegaram a ir até ele para tirar a neve, mas a nevasca continuava. Para sobreviverem, fizeram algumas estratégias de racionamento de comida, como maçãs, biscoitos, balas e latas de atum, que também estavam no carro.

Segundo Cíntia, Eraldo e Aurora chegaram a deixar bilhetes pelos vidros do carro para caso alguém o encontrasse. Também escreveram um diário e recados para a família e amigos.

— Eles sabiam que seria difícil encontrá-los. Foram dias muito difíceis, a temperatura lá chegou a −20°C. Eles disseram que vestiram sacolas entre as meias e o tênis para se aquecer. A nevasca trazia muita neve para dentro do abrigo e eles faziam o possível para tirá-la de lá. No quarto dia, a água acabou, então, eles comeram gelo para se hidratar. O gás do fogareiro também acabou. Era o limite mesmo — completou Cíntia.

Postagem nas redes sociais

Na publicação, Eraldo elogia o automóvel do casal por funcionar mesmo após passar seis dias com neve no motor.



"Enfrentamos uma nevasca, ficamos dias a temperaturas extremas, chegando a -20° com neve no motor por 6 dias. Quando fomos resgatados não imaginávamos que o carro fosse funcionar novamente. O resgate realizou o reboque e incrivelmente o carro funcionou!! Seguiremos a viagem com nosso carro", escreveu.

Resgate de casal brasileiro no Chile

O perfil do governo regional de Atacama publicou um registro do momento do resgate, com o casal brasileiro, o filho deles, Raphael, e a nora, Cintia, além da equipe de buscas, e disse: "Após uma intensa busca nesta manhã, Carabineros resgataram dois turistas de nacionalidade brasileira que estavam perdidos nas imediações da fronteira internacional com a Argentina".

Depois de ficarem cinco dias sem comunicação com a família, Eraldo e Aurora se reencontraram com parentes neste sábado (24).



A nora do casal, Cíntia Martins, informou que os sogros estavam sob cuidados médicos. "Obrigado a todos que nos deram voz nessa busca", escreveu Cíntia nas redes sociais.

Um vídeo obtido pelo site chileno "24 horas" registrou o momento em que Eraldo e Aurora — o casal de brasileiros que estava sumido no Chile desde domingo passado (18) — foi encontrado pelas autoridades locais. Eles foram encontrados na sexta-feira (23).

Veja também

amazônia azul IBGE adequa limite leste costeiro-marinho do Brasil à Amazônia Azul