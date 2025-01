'Breadcrumbing': o que é e como evitar para ter relacionamentos saudáveis

A- A+

A ascensão da tecnologia tornou tudo público e alterou a forma como nos conectamos, algo que tem um impacto emocional. O presente é marcado pela pulsação das redes sociais e ao contrário das décadas anteriores, hoje a exposição é desproporcional. Entre as novas regras e mudanças de hábitos, está o breadcrumbing (traduzido como migalhas emocionais), quando alguém não busca comprometimento e sua ideia é simplesmente manter o interesse do outro.

Diante desse cenário, como são mantidos os vínculos pessoais e interpessoais? É possível construir bem-estar nos relacionamentos? Para a psicóloga Sara Kuburic o primeiro passo nesse dilema é se conhecer, se ouvir e identificar as próprias necessidades.

Segundo o especialista, a internet eliminou barreiras, limites e até responsabilidade emocional. É um facto que não tem travões e que, por isso, gera problemas relacionados com a falta de confiança, insegurança e indecisão, sobretudo nos jovens que acreditam na existência das relações perfeitas que vêem circular na internet.

Diante desse turbilhão de emoções que costuma manter as sociedades em suspense, a psicóloga sugere que uma de suas preocupações é a ausência de autoconhecimento, que desaparece entre tantos cliques.

Construir relações sociais nunca foi uma tarefa fácil, no entanto, com a pandemia e as redes envolvidas, as interações tornaram-se um pouco mais complicadas. Não só os códigos foram alterados, mas também a linguagem: agora tudo gira em torno de fotos, vídeos e “curtidas”, situação que, segundo o especialista, traz problemas de comunicação.

Agora, como você constrói um relacionamento por meio das telas? Ambas as modalidades são compatíveis? De acordo com Kuburic, isso potencializou a criação de novos comportamentos, como o breadcrumbing, o ghosting e o gaslighting. De qualquer forma, existe também o outro lado desta moeda, que se baseia na possibilidade de conhecer pessoas e estreitar laços.

— Acontece que tudo gira em torno do amor próprio, você tem que ser honesto consigo mesmo e aceitar e expressar quando não está gostando de algo em vez de postar nas redes como se fosse o contrário — comenta a psicóloga ao destacar o necessidade de cada um valorizar mais a sua vida.

E isso se aplica a tudo: desde relacionamentos amorosos, até amizades, até você mesmo. Segundo Kuburic, tudo na vida precisa de equilíbrio. Por fim, afirma que os limites proporcionam segurança e amor, pois a mudança de mentalidade abre novas portas e experiências.

Veja também