Café levemente torrado pode beneficiar o ganho muscular, diz novo estudo; entenda

O café é uma das bebidas mais famosas do mundo. Parte da rotina diária, ele é consumido em diversas formas diferentes a partir da maneira como o grão é torrado.



Pesquisadores espanhóis encontraram evidências de que grãos de café torrado (RC) arábica da Colômbia e o café experimental levemente torrado (LRC) podem beneficiar o ganho de massa muscular e ajuda a reduzir a gordura no corpo.

Em um estudo publicado na revista científica Nutrients, os cientistas mostram que a escala desses benefícios é pequena, mas promissora, em pessoas com sobrepeso ou obesas as quais apresentam uma rotina alimentar desiquilibrada. Para encontrar estes resultados, a equipe comparou o efeito de ambos os tipos de café.

"Ambos os cafés (o experimental e o controle) mostraram reduzir significativamente a porcentagem de gordura corporal e aumentar a porcentagem de massa muscular em pessoas com sobrepeso ou obesas. Nesse sentido, o café levemente torrado parece ser superior em induzir mudanças positivas no tecido adiposo", escreveram os autores.

Para a pesquisa, participantes na faixa etária de 18 a 65 anos de idade com valores de índice de massa corporal (IMC) entre 25 e 35 kg/m², de outubro de 2022 a maio de 2023.



Eles consumiram três xícaras de café torrado arábica da Colômbia ou o levemente torrado diariamente.

No preparo, o café torrado arábica da Colômbia teve sete gramas adicionadas a uma máquina de café, já o levemente torrado foi preparado com 14 gramas adicionados a 200 mL de água fervente.



Segundo as medições, o primeiro compreendia 70 mg de cafeína e 50 mg de ácidos hidroxicinâmicos para cada xícara, enquanto o outro continha 130 mg de cafeína e 400 mg de ácidos hidroxicinâmicos.

A partir disso, foram conduzidas entrevistas diárias por telefone (como forma de monitoração da dieta dos participantes), exames médicos para acompanhar o quadro de saúde dos participantes e seis visitas. Também foram analisadas as mudanças nas medidas como altura, peso, IMC e circunferência da cintura.

"Embora nenhuma alteração no peso corporal total ou variáveis relacionadas à síndrome metabólica tenham sido detectadas nos participantes, o consumo moderado de um café rico em polifenol (três xícaras por dia) pode mitigar alguns dos efeitos negativos na composição corporal de uma dieta desequilibrada em pessoas com sobrepeso ou obesas", concluíram os pesquisadores.

Contudo, a equipe de cientistas ressalta que ainda são necessários novos estudos com uma quantidade maior de participantes e voltados a investigar outros fatores, como qualidade do sono e controle alimentar envolvidos nos efeitos do café.

"No entanto, os resultados relatados aqui devem ser tomados com cautela, principalmente devido ao número limitado de participantes no estudo de intervenção e à alta variabilidade interindividual observada. Os resultados preliminares atuais serão concluídos com um tamanho de amostra maior deste estudo em andamento", escreveram os autores.

Outros benefícios do café

O consumo moderado de café está associado a um risco reduzido de doença cardíaca e derrame. Segundo estudos, consumir uma a duas xícaras por dia pode diminuir a probabilidade de ter insuficiência cardíaca.



Dados recentes que mostram que a bebida não é prejudicial para quem tem ritmos cardíacos anormais.

Um amplo estudo com dados de 400 mil pessoas mostrou que consumir café por 12 a 13 anos está relacionado a um menor risco de morte por qualquer motivo, sendo que o efeito mais expressivo foi constatado com a quantidade de quatro a cinco xícaras diárias.



Para os cientistas, o efeito é provavelmente uma somatória das ações protetoras da substância contra várias doenças.

