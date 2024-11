Café torrado: 7 lotes são apreendidos por matérias estranhas e impurezas; veja lista

A- A+

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou nesta terça-feira (26) sete novas marcas e lotes de café torrado considerados impróprias para o consumo humano. Elas foram desclassificadas por conter matérias estranhas e impurezas acima do limite permitido no país.

"Matérias estranhas são detritos de qualquer natureza, sem relação com o café, tais como grãos ou sementes de outras espécies vegetais, areia, pedras ou torrões. Já as impurezas são elementos provenientes do cafeeiro como cascas e paus", descreve a nota do Mapa.

Os produtos apreendidos são das marcas Conquista, Cooperbac, Fino Sabor Superior, Rio Preto, Pedrosa, Caseiro Mineiro e Café Pioneiro. Veja a lista completa com os lotes:

