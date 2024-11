A- A+

SAÚDE Maneira como você toma café pode impactar na saúde do intestino, diz novo estudo; entenda O grupo analisou amostras de fezes e sangue de mais de 22 mil pessoas no Reino Unido e nos EUA para a realização da pesquisa

Pesquisadores da Universidade de Washington descobriram que pessoas que bebem café regularmente têm muito mais de um tipo de bactéria intestinal do que pessoas que não bebem. Estudos anteriores mostraram que o consumo de alimentos e bebidas tem impactos na saúde do intestino, na comunidade de fungos e bactérias que vivem no trato gastrointestinal humano.

O grupo analisou amostras de fezes e sangue de um grande número de pacientes e também estudou dados semelhantes em grandes bancos de dados médicos, procurando impactos do consumo de café no bioma intestinal. Entretanto, quais alimentos promovem um bioma saudável e quais são prejudiciais ainda não são bem compreendidos.

Para o novo estudo, os pesquisadores escolheram o café, pois, além de ser uma das bebidas mais populares do mundo, muitas das pessoas que o consomem, o usam todos os dias.





Para aprender sobre o impacto do consumo de café no bioma intestinal, os pesquisadores começaram analisando dados médicos de aproximadamente 22.800 pessoas que vivem no Reino Unido e nos EUA e de outras 54.200 pessoas em 211 estudos diferentes. Isso permitiu que eles comparassem dados de amostras de fezes de pessoas que relataram beber café e aquelas que não o fizeram, enquanto exploravam diferenças no bioma intestinal entre os dois grupos.

Como resultado, os pesquisadores encontraram uma grande diferença nos dois grupos entre os números populacionais de uma bactéria chamada Lawsonibacter asaccharolyticus. As pessoas que bebiam café regularmente tinham níveis até oito vezes maiores desse tipo de bactéria do que as que não bebiam — e a diferença se manteve estável para pessoas em todo o mundo.

Os pesquisadores afirmam que são necessários mais estudos para saber o real impacto desse tipo de bactéria no organismo humano, mas sugerem que provavelmente está associado a benefícios à saúde que foram atribuídos ao consumo de café.

Eles sugerem que há impactos substanciais de um único alimento ou bebida no bioma intestinal humano .

Veja também

FORNECIMENTO Energia é restaurada na Embaixada argentina na Venezuela, sob tutela do Brasil