RECIFE Caixa d'água desaba sobre academia em construção na Zona Sul do Recife Uma pessoa ficou levemente ferida, segundo as primeiras informações

Uma caixa d'água desabou sobre a estrutura de uma academia de ginástica em construção, no bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife.

O incidente com o reservatório aconteceu na quarta-feira (24), em unidade da rede Selfit em construção na avenida Maria Irene.

Uma pessoa ficou levemente ferida, segundo as primeiras informações. A academia tem previsão de inauguração para os próximos dias.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram o momento do desabamento da caixa d'água, erguida em uma base com alguns metros de altura.

Segundos antes da queda, o reservatório aparece tombando para o lado. Funcionários próximos observam assustados a cena.

A caixa continua tombando até cair sobre a estrutura do prédio, sobre o teto e parede. É possível ver ainda quando a caixa cai no chão e espalha a água.

A reportagem tenta contato com a Selfit.

