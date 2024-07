Caminhão desgovernado bate em carro, passa de raspão em ciclista e fere mulher e filho bebê; veja

A- A+

Um caminhão desgovernado desceu uma ladeira em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, atingiu um carro e feriu três pessoas que estavam na via.

O caso aconteceu na tarde dessa terça-feira (2), na rua dos Apóstolos, no bairro de Águas Compridas.

Imagens de câmera de segurança da área mostram o momento em que o caminhão desce a ladeira e atinge um carro, que, com o impacto, girou na pista e entrou em uma rua transversal.

Ainda na descida, o caminhão passou de raspão por um ciclista, subiu a calçada e bateu em uma mulher e no filho dela, de quatro meses, que estava no colo.



O veículo, que transportava polpa de fruta, só parou ao colidir no muro de uma casa. Parte da carga ficou espalhada na pista.

A mulher atingida, de 31 anos, teve politraumatismo, e o bebê sofreu escoriações.

Os dois foram socorridos para o Hospital da Restauração, na área central do Recife, onde permanecem internados, segundo informou a unidade de saúde.

O ciclista sofreu arranhões no braço e passa bem.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) disse que agentes do 1º BPM foram acionados para a ocorrência.

"No local, o efetivo se deparou com o veículo, que supostamente teria tido uma falha mecânica. O motorista foi liberado", afirmou a corporação.

