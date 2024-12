Igarassu: motorista para caminhão em acostamento e desce antes de veículo ser consumido por incêndio

A- A+

Um motorista conseguiu escapar ileso após estacionar seu caminhão no acostamento do quilômetro 40,5 da BR-101, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. Ele desceu do veículo momentos antes de ele ser consumido por um incêndio.

O sinistro aconteceu na madrugada desta sexta-feira (20) e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas. A causa do fogo será investigada.

A PRF foi acionada por volta das 3h50 e explicou que o motorista seguia pela rodovia quando percebeu fumaça no compartimento do motor.

Em seguida, ele parou o veículo no estacionamento e desembarcou.

O caminhão foi completamente consumido pelas chamas, bem como toda a carga de produtos diversos.

Caminhão e toda a carga foram completamente consumidos pelas chamas | Foto: PRF/Divulgação

Alguns veículos que estavam estacionados perto tiveram partes como lanternas, parachoques e pintura atingidas pelas chamas.

O trânsito voltou a fluir normalmente no local durante a manhã.

Veja também

GUERRA Guerra em Gaza priva Belém de seu espírito natalino