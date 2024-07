Caminhão tomba na BR-232 e complica trânsito na rodovia nesta quinta (4)

A- A+

Um caminhão tombou no km 62 da BR-232, na altura da cidade de Pombos, Zona da Mata Sul de Pernambuco, no início da tarde desta quinta-feira (4).

O veículo, que estava carregado com frutas, está atravessado na rodovia, cobrindo as duas faixas. O trânsito na região, no sentido Recife, está lento, e os veículos circulam apenas pelo acostamento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para a ocorrência por volta das 12h50.

De acordo a PRF, o motorista informou que houve uma falha no sistema de freios, que o fez perder o controle do veículo, que acabou tombando.

Caminhão tombou por falha nos freios

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado, para socorrer o motorista.

Segundo informações preliminares, ele apresentava ferimentos na cabeça e foi encaminhado para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.

Por conta das complicações no trânsito da rodovia, a PRF está no local aguardando a completa remoção do veículo e liberação da via.

