Campanha estimula doação de sangue para preencher estoque do Hemope

Uma campanha de incentivo à doação de sangue levou diversas pessoas à Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, na manhã desta quarta-feira (29).

A iniciativa acontece exatamente um mês antes do Carnaval e reuniu artistas de frevo da cena musical, como Getúlio Cavalcanti, o grupo lírico carnavalesco O Bonde, os cantores Ed Carlos e Nena Queiroga, além de Marrom Brasileiro, Josildo Sá, Cia Frevartt da Dança e oito integrantes da Orquestra Paranampuká.

O objetivo da campanha é assegurar um estoque adequado para atender à maior demanda por sangue, especialmente devido a acidentes e emergências que são mais comum, durante a folia. O estoque razoável é de até 7.300 bolsas de sangue, mensalmente. Porém, atualmente, o centro tem conseguido uma média de 6 mil doadores.

Foi a primeira vez que a estudante Maria Mikaelle, de 22 anos, doou sangue. Ela saiu de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, para fazer o ato de solidariedade, doando 740 ml.





“Eu sempre tive vontade de doar sangue, mas não foi possível, em outras oportunidades. Hoje, como um amigo da família está precisando, vim até aqui. É muito importante saber que uma atitude simples pode salvar e mudar a vida de alguém. Não doeu nada. Só senti a picada da agulha e pronto”, comentou a jovem.

O maestro Rinaldo Dias, da orquestra Paranampuká, reforça a ideia do salvamento de vidas através da doação de sangue. Ele comemora mais um ano de parceria com o hemocentro.

“Tantas pessoas precisam de sangue, e nós temos tanto para doar. Um pouco de sangue ajudará muita gente. Eu convido os pernambucanos para participar dessa campanha que é muito importante. Principalmente agora, perto do tempo carnavalesco que está chegando aí”, alegou.

O presidente do bloco lírico ‘O Bonde’, Cid Cavalcanti, marcou presença no evento, junto com os integrantes, que por mais de 25 anos divulgam a campanha.

“O sangue é destinado a quem mais precisa, como, por exemplo, as pessoas que estão nos hospitais, precisando de transfusão. Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Então, venham para o Hemope, doem sangue, porque fazer isso é um ato de amor e humanidade. O Hemope necessita de você”, convidou.

A supervisora de captação da instituição, Jô Gomes, explicou à reportagem da Folha de Pernambuco a necessidade da campanha.

“Precisamos organizar o estoque para os atendimentos de fevereiro. Além disso, para as emergências do Estado, no período do Carnaval. Fizemos essa convocação com um mês de antecedência, porque Pernambuco já respira Carnaval. A gente precisa lembrar as pessoas que o sangue é um produto que a gente não encontra tão facilmente. Não tem como conseguir se não for por doação”, frisou.

Para doar, é necessário seguir alguns requisitos

- Estar em boas condições de saúde;



- Ter entre 16 e 69 anos (neste último caso, desde que tenha começado a doar antes dos 60 anos no Hemope. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais);



- Pesar mais de 50kg; estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);



- Estar alimentado e portando documento original, com foto, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade; Carteira Nacional de Habilitação; Cartão de Identidade de Profissional Liberal; e Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Como doar?

Para participar da campanha, a pessoa interessada pode tirar dúvidas ou marcar a doação pelo 0800.081.1535. O Instagram @fundacaohemope é o site da instituição também estão disponíveis para responder às perguntas da população.

