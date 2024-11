Canadá tem primeiro caso provável de gripe aviária em humanos

A- A+

Autoridades canadenses anunciaram o primeiro caso provável de gripe aviária (H5N1) em humanos no país. A pessoa infectada é da província da Colúmbia Britânica e provavelmente contraiu o vírus após contato com um pássaro ou outro animal.

A pessoa, que não teve a identidade ou o sexo revelados, é adolescente e está recebendo cuidados em um hospital pediátrico. Agora, as autoridades vão traçar sua rede de contatos para analisar possíveis riscos sanitários e analisar as prováveis fontes da contaminação.

Em setembro, um surto de gripe aviária nos Estados Unidos chamou atenção das autoridades. Foram oito pessoas infectadas no estado de Missouri, o que ligou o alerta para uma possível transmissão entre pessoas. Até hoje, não foram documentados casos de infecção entre seres humanos, uma possibilidade que indicaria uma mutação perigosa do vírus, com potencial pandêmico.

No Canadá, a província da Colúmbia Britânica identificou o vírus da gripe aviária em pelo menos 22 fazendas de criação de aves desde outubro. Autoridades encontraram múltiplos casos positivos em pássaros, mas nenhum em gado ou leite.

“Trata-se de um evento raro”, afirmou o secretário de Saúde da Colúmbia Britânica, sobre o caso em humano, em comunicado. “Estamos conduzindo uma investigação minuciosa para entender a fundo a fonte da exposição na província”.

Nos EUA, já houve registros do vírus da gripe aviária em 450 fazendas de gado em 15 estados desde março, segundo os Centros de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês). Em abril, a FDA, agência que controla alimentos e remédios no país, encontrou fragmentos do H5N1 em 20% das amostras de leite analisadas.

A principal fonte de preocupação de autoridades de saúde são os trabalhadores rurais que têm contato direto com animais como vacas e aves, que são mais vulneráveis à exposição ao vírus.

Veja também

CUBA Segundo terremoto, de 6,8 de magnitude, atinge Cuba