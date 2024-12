A- A+

Celebração Cantata de Natal do TJPE encanta público no Centro do Recife Evento aconteceu nesta terça-feira (17), na Praça da República

Uma noite de emoção e solidariedade. Foi assim que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE) celebrou a Cantata Natalina 2024, nesta terça-feira (17), em frente ao Palácio da Justiça, no bairro de Santo Antônio, na área central do Recife. O evento também marcou a entrega simbólica de presentes da Campanha Natal TJPE Solidário.

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), Ricardo Paes Barreto, comemorou o retorno da tradicional apresentação e expressou seus sentimentos para esse fim de ano.

"Que a gente coroe 2024 dando aquele abraço, desejando muita paz, saúde, com tudo de bom para todos nós. O Tribunal de Justiça se esforçou para ofertar para o público pernambucano essa bela festa. Estamos muito felizes e realizar mais esse sonho".

Ricardo Paes Barreto, presidente do TJPE - Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Presentes

Durante o evento, aconteceu a entrega simbólica de presentes da Campanha Natal TJPE Solidário, feita pelo presidente do TJPE e pelo padre Arlindo de Tamandaré. Neste ano, a campanha de Natal da Corte de Justiça estadual, através da Secretaria de Gestão de Pessoas da instituição, foi voltada para a arrecadação de brinquedos para as crianças assistidas pela Associação Padre Enzo.

Presidente da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco, Sandra Paes Barreto, falou sobre a importância da campanha. "A arrecadação foi ótima e com certeza fará muitas crianças felizes. Nós estamos encantados com o projeto do Tribunal", disse.

Presidente da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco, Sandra Paes Barreto - Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco Presidente da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco, Sandra Paes Barreto - Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Recepção

Quem esteve presente para conferir o espetáculo vivenciou o clima da festa que celebra o nascimento de Jesus. Diogo Barros, de 38 anos, disse ter resgatado o sentimento da época. "Essa apresentação fez resgatar um sentimento que há anos eu não sentia, estava apagado nos últimos finais de ano e, hoje, pude me emocionar bastante".

"É bonito ver as crianças envolvidas, o apelo social, isso é algo que deve ser valorizado e ainda mais divulgado para que mais pessoas possam vivenciar também", concluiu.

Nívia Alves e Diogo Barros prestigiaram a Cantata de Natal do TJPE - Paullo Allmeida

O evento de Natal da Justiça estadual contou com execução do Hino de Pernambuco efetuado pela pianista Rachel Casado. Também teve apresentação do cantor e compositor Petrúcio Amorim, da Orquestra Criança Cidadã e do Coral TJPE, entre outras exibições artísticas.

