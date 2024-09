Capibaribe festival realiza Conferência Água+ nesta quarta-feira (25)

A- A+

Com objetivo de debater sobre gestão e preservação da água e o convívio harmônico entre pessoas e recursos naturais, o Capibaribe Festival irá realizar, na próxima quarta-feira (25), a Conferência Água+. O evento irá reunir comunidades, sociedade civil, profissionais, pesquisadores e ativistas ambientais de várias partes do Brasil

O festival, que acontece entre os dias 21 e 29 de setembro, no Cais do Sertão, visa despertar na população o cuidado com o rio através de vivências nas águas do Capibaribe.

Na Conferência Água+, estarão presentes nomes como Ayobami Badiru, meteorologista ambiental formada pela Albert Ludwig Universität Freiburg, na Alemanha; Zeca Brandão, arquiteto e urbanista, doutor em Habitação e Urbanismo pela Architectural Association School de Londres; Carlos Menezes, Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo PRODEMA/UFPE e doutorando em Economia pela Universidade de Brasília - UnB, entre outros.

Além de diversas ações, como a limpeza do rio, o plantio de mudas, a Conferência Água+, o Ideathon e a feira de economia circular, a terceira edição do Capibaribe Festival traz uma programação de shows gratuitos.

No sábado (28/09), o festival realiza o Floco (Bloco de Carnaval Fluvial), que navegará pelas águas do Capibaribe ao som do frevo da Orquestra Combo, com saída do Marco Zero.

A programação conta, ainda, com um palco principal montado na Avenida Rio Branco, com shows da cantora pernambucana Joyce Alane, Maria Pagodinho, Vício Louco e da cantora francesa Clair.

“A nossa expectativa é quebrar as paredes da Academia e fazer com que o conhecimento se democratize. O nosso grande objetivo é tornar acessível o conhecimento para que as pessoas que estejam e não estão acostumadas a ouvir palestra sobre a temática ambiental, sintam-se confortáveis, num local aberto e à beira das águas para participar desse movimento sustentável”, afirma a produtora do Capibaribe Festival, Duda Carvalho.

“Temos uma grade de shows com grande diversidade cultural, que une o frevo à música francesa. O Capibaribe Festival une cultura e sustentabilidade para celebrar as águas e as nossas manifestações culturais”, afirma o produtor do Capibaribe Festival, Anderson Pierre.

Confira a programação completa:



Palco Capibaribe

8h30 - Credenciamento

9h30 - Abertura e lançamento de selo ambiental em parceria com os Correios

10h30 - Mesa 1: Inovação e Tecnologia para Cidades Inteligentes

13h30 - Mesa 2 : Habitação e Desenvolvimento Urbano

14h30 - Mesa 3 : Educação, Juventude e Coletivos

15h30 - Mesa 4: Horizontes Sustentáveis - Conexões Globais e Locais

16h30 - Encerramento

Sala Beberibe

10h30 - GT de Pesquisas

14h00 - Minicurso: Monitoramento de água e do ar em Pernambuco

15h10 - Oficina: Arte Sustentável

