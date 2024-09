Cápsula da Boeing se desprende da ISS para voltar à Terra sem tripulação

A- A+

A cápsula Starliner do gigante aeronáutico Boeing se separou nesta sexta-feira (6) da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) para iniciar seu retorno à Terra, sem os dois astronautas que transportava no voo de ida, devido a preocupações com a segurança da aeronave.

"Separação confirmada", disse um locutor na transmissão ao vivo da Nasa às 22h04 GMT (19h04 no horário de Brasília). "A Starliner está agora se afastando da estação e iniciando seu retorno à Terra."

