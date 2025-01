A- A+

CARNAVAL 'Quem Tem Cooler, Tem Medo': retorno do bloco promete balançar o Carnaval 2025, em Boa Viagem Programação conta com orquestra de frevo, maracatu, DJs e muito mais

Está chegando o dia em que a população do bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, vai se vestir de azul para o retorno triunfal do bloco ‘Quem Tem Cooler, Tem Medo’, que acontece no próximo dia 15 de fevereiro, às 12h, e promete reunir centenas de pessoas, no Bar Amarelinho, localizado na Rua Jack Aires, 210.

O bloco surgiu em 2018, com a proposta de juntar amigos para celebrar o Carnaval. Ele saiu pelas ruas até 2020, quando reuniu cerca de 1.500 pessoas. Segundo Carlos Fernando, que é um dos organizadores, o ingrediente principal para o bom andamento da festa é a paz para brincar o Carnaval.

“É feito de amigos para amigos. O bloco é organizado por mim e por mais oito pessoas. Vão lindas famílias, desde as crianças de berço até os senhores, que chegam aos 90 anos. Isso nos traz uma alegria altamente contagiante. Nós paramos, lá em 2020, por causa da pandemia, mas agora estamos reativando esse bloco, esperando o sucesso de sempre”, declarou, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Relembre o desfile de 2020

Além de Carlos Fernando, a festa também é organizada por Valter Azevedo, Marcos Rosati, Ayres Itabaiana, Alexandre Costa, Fernando M'alberto, Manoel Nicolof, Roberto Capristano e Mário Menezes.

Venda de camisas do bloco

A camisa do 'Quem Tem Cooler Tem Medo' pode ser adquirida ao preço de R$ 50. Elas começam a ser vendidas na próxima quarta-feira (29), no próprio Bar Amarelinho ou através do (81) 9. 9212 - 8182. O pagamento pode ser feito via pix.

As camisas, da cor azul, dão direito a quatro fichas, que equivale, cada uma delas, a uma lata de cerveja de 350 ml.

Atrações musicais

12H - DJ EDGARD VILELA (Concentração)

14H -15H - ORQUESTRA DE FREVO, PASSISTAS E MARACATU AFOJUBÁ

15H-16:00H - DESFILE DO BLOCO E DJ EDGAR VILELA NA CONCENTRAÇÃO

16H -16:15H - ORQUESTRA, MARACATU, DJ EDGAR (Apoteose)

16H15-17H15H – BATERÍA POVOADA

17H15-20H0H - DJ EDGARD VILELA



