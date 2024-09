Caruaru: idoso de 74 anos morre após ser atacado por abelhas em açude às margens da BR-104

A- A+

Um idoso de 74 anos morreu após ser atacado por abelhas em um açude na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.



O caso aconteceu na quarta-feira (25), às margens da BR-104, na Vila Presidente Kennedy.



A vítima foi identificada como Braz Pedro Ângelo, conhecido como "Pelé".



Residente de Toritama, também no Agreste, o homem teria ido pescar no açude quando pisou em um enxame.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a vítima foi atacada rapidamente pelas abelhas, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caso foi registrado como morte acidental, na Delegacia da 128ª Circunscrição de Santa Cruz do Capibaribe.

"As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação dos fatos", informou a PCPE.

Veja também

diplomacia Brasil e China pedem que "armas nucleares" não sejam usadas no conflito na Ucrânia