Caruaru: jiboia de quase dois metros é resgatada após ser encontrada presa na parede de residência

A- A+

Uma jiboia de quase dois metros foi encontrada presa dentro da parede de uma residência no Loteamento São José, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.



O caso aconteceu na tarde dessa terça-feira (21). Imagens do resgate do animal circulam nas redes sociais.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para a ocorrência às 16h15.



Na residência indicada, a equipe iniciou a soltura do animal da parede.

Foi necessário quebrar parte da estrutura do muro para conseguir resgatar a cobra. A ação ocorreu rapidamente e de forma segura.



Após a retirada, os Bombeiros encaminharam a jiboia ao Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho, conhecido como Serra dos Cavalos.



O local, situado na zona rural de Caruaru, é uma área de preservação da Mata Atlântica e adequado para a soltura do animal em seu habitat natural.

Veja também