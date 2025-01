Caruaru: mulher é presa suspeita de matar marido por envenenamento; agressão seria a motivação

A- A+

Uma mulher de 34 anos foi presa, nessa terça-feira (21), suspeita de envenenar e matar o marido, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.



O envenenamento por chumbinho ocorreu no último dia 8 de janeiro. O homem se alimentou da comida preparada com o veneno e passou mal.



Erivaldo José do Nascimento, de 40 anos, foi socorrido para uma unidade de saúde local, onde ficou internado. Quatro dias depois, em 12 de janeiro, ele não resistiu e morreu.



Na ocasião, a mulher disse sofrer agressões do marido e chegou a confessar o crime, mas não foi presa.

A mulher foi presa somente nessa terça após o resultado do laudo do Instituto Criminalístico confirmar que a causa da morte foi, de fato, envenenamento.



Ela foi encaminhada à delegacia e, após passar por audiência de custódia, deverá ser encaminhada para a Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste.



Segundo o delegado Eric Costa, que investiga o caso, a mulher presa não registrou boletim de ocorrência de agressão.



Porém, contra o homem envenenado havia uma denúncia de agressão registrada por uma ex-companheira. O ocorrido segue sendo apurado.

