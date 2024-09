A- A+

RIO DE JANEIRO Idosos são soterrados após casa desabar no Rio de Janeiro Vítima de 79 anos, foi resgatado com vida e encaminhado a hospital; Idosa segue desaparecida

Uma casa de três andares desabou por volta da 0H50 da madrugada desta segunda-feira (16), na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um idoso de 79 anos foi resgatado com vida e encaminhado para o Hospital Salgado Filho.

Os bombeiros seguem com os trabalhos no local em busca de mais uma vítima, de 77 anos, que estaria sob os escombros do imóvel, localizado no número 377 da Rua Ferraz, na comunidade Morro do Juca, em Cascadura.

As vítimas foram identificadas como Luiz Carlos da Silva, de 79 anos e Creuza José Corrêa, de 77 anos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 30 militares, de seis unidades, atuam no resgate, incluindo especialistas em busca e salvamento em estruturas colapsadas, com apoio de cães farejadores.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o motivo do desabamento.

