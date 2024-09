A- A+

Sociedade Casa Zero completa dois anos de atuação no Recife e celebra conquista de impacto social na Cidade Com foco no empoderamento feminino, inclusão digital e promoção do empreendedorismo, a Casa Zero tem mudado a realidade de milhares de pessoas e comunidades no Recife

A Casa Zero, da Rede Muda Mundo, que fica na rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, no Centro da Capital pernambucana, completou, no último domingo (15), dois anos de atuação na Cidade.

Com foco no empoderamento feminino, inclusão digital e promoção do empreendedorismo, a Casa Zero tem mudado a realidade de milhares de pessoas e comunidades.

O espaço se consolidou como um dos principais agentes de transformação social no Recife, oferecendo uma gama de cursos e programas voltados para a inclusão produtiva, capacitação e melhoria das condições de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Inclusão produtiva e impacto social

O programa de Inclusão Produtiva da Casa Zero alcançou números expressivos ao longo desses dois anos. Mais de 2.000 pessoas participaram diretamente das atividades oferecidas, com 83% das vagas ocupadas por mulheres, fortalecendo a igualdade de gênero e promovendo a inserção feminina no mercado de trabalho.

O impacto social do projeto não se limita aos participantes diretos: ao longo do período, mais de 20.000 pessoas foram impactadas indiretamente em 20 comunidades diferentes, ampliando o alcance das iniciativas.

A Casa Zero

A qualificação oferecida pela Casa Zero vai além dos cursos tradicionais. Ao todo, foram realizados mais de 130 cursos em 15 diferentes áreas, somando mais de 2.500 horas de formação.

Os participantes avaliaram a metodologia inovadora da Casa Zero com uma nota média de 9,92, destacando a satisfação com o conteúdo oferecido (9,89) e a percepção de evolução profissional e aprendizado (9,43).

Um dos maiores destaques desse programa é o impacto direto na melhoria das condições de vida dos participantes. Segundo levantamentos internos, 23% das pessoas que passaram pelos cursos relataram um aumento na renda familiar, reflexo do desenvolvimento de novas habilidades e do fortalecimento de seus empreendimentos.

Depoimentos Inspiradores

As histórias de sucesso dos participantes refletem o impacto positivo da Casa Zero. Entre elas, está a de Thayller, jovem que, após participar do curso de qualificação em soft skills, foi contratado pela RioAve, construtora tradicional do Recife.

Casa Zero: um espaço de encontros e colaboração

Além dos cursos e programas de inclusão, a Casa Zero tem sido um espaço de encontros e colaboração. Ao longo de dois anos, mais de 60.000 visitantes passaram pela instituição, participando de mais de 10.000 eventos, feiras e atividades culturais.

As 10 feiras colaborativas realizadas promoveram a conexão entre empreendedores locais e a comunidade, fomentando a economia colaborativa.

Perspectivas para o futuro

O sucesso da Casa Zero nesses dois anos é um reflexo de um trabalho coletivo que envolve parceiros, voluntários e, sobretudo, os participantes dos programas.

A instituição segue firme em sua missão de promover a qualificação profissional, fomentar a inclusão produtiva e transformar realidades, com a expectativa de alcançar ainda mais comunidades e expandir suas atividades.

À medida que a Casa Zero celebra seu segundo aniversário, o sentimento é de que esse é apenas o começo de uma trajetória que continuará a gerar impactos profundos e duradouros na vida das pessoas que mais precisam.

Indicadores Casa Zero - 2 anos de impacto:

Programa de Inclusão Produtiva

Acesso e participação

Mais de 2.000 pessoas participaram do programa

83% dos participantes são mulheres

17% dos participantes são homens

Mais de 20 comunidades alcançadas

Mais de 20.000 pessoas impactadas

Qualificação

Mais de 130 cursos realizados

Mais de 15 temáticas de qualificação oferecidas

2.500 horas de formação e qualificação

Nota média dada à metodologia da Casa Zero: 9,92

Nota média de satisfação em relação aos cursos: 9,89

Nota média de percepção de aprendizado e evolução profissional: 9,43

Indicadores de Melhoria de Condições de Vida

23% dos participantes relataram aumento na renda familiar

Visitas e eventos

Mais de 60.000 visitantes

Mais de 10.000 participantes em eventos

10 feiras colaborativas realizadas

Mais de 500 atividades promovidas

Veja também

guerrilha Diálogos de paz com o ELN "não existem mais", afirma ministro do Interior colombiano