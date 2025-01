Agreste: casal suspeito de atear fogo em casa de vizinhos após briga por causa de gato é detido

A- A+

Homem e mulher suspeitos de atear fogo na casa de vizinhos no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foram presos pela Polícia Militar, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.

Policiais militares do 15º Batalhão interceptaram o casal na cidade, que fica a cerca de 170 quilômetros do local do crime, na terça-feira (7).

Os dois teriam causado um incêndio criminoso na residência dos vizinhos após uma discussão por causa de um gato. O crime aconteceu no último domingo (5).

Samara Cristina, de 25 anos, morreu na segunda-feira (6). Ela estava com o pai, a mãe e a irmã de 14 anos no momento em que a casa foi incendiada.

Os parentes que sobreviveram permanecem internados no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

A última atualização sobre a situação das vítimas indica que os estados de saúde permanecem graves, mas estáveis. O corpo de Samara foi enterrado na terça-feira, no Cemitério da Muribeca.

Os suspeitos foram levados à delegacia e a mulher, após ser ouvida, foi liberada. O homem confessou ser o autor do incêndio e, por isso, foi autuado e será encaminhado à audiência de custódia.

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 11ª Delegacia de Polícia de Homicídios, está atuando no caso até o esclarecimento dos fatos e conclusão do inquérito policial. A ocorrência é investigada como homicídio e incêndio consumados.

Na segunda-feira, moradores da área, revoltados com o crime atearam fogo em pertences dos suspeitos, diante da casa deles, próximo ao local do crime.

Briga por causa de gato

Pai e mãe de Samara foram identificados apenas como Sandra e Roberto. De acordo com uma parente que preferiu não se identificar, em fala à Folha de Pernambuco, na noite anterior ao crime, no sábado (4), houve uma discussão entre seus familiares e os vizinhos, que depois teriam tocado fogo na casa.

Os suspeitos, segundo esses relatos iniciais, são uma vizinha e o marido dela. Essa briga teria sido motivada porque Sandra estava tentando socorrer um gato de uma terceira vizinha que teria sido envenenado.

"Ele [Roberto] falou que Sandra estava tentando socorrer um gato da vizinha que tinham envenenado e chegou uma menina [a outra vizinha] e começou a discutir com ela, dizendo que ela estava maltratando o gato. E começou a falar palavrão, palavras de baixo calão... Minha tia acabou discutindo também, quem é que vai levar desaforo e vai ficar calado? Ainda mais no caso dela que estava tentando ajudar o gato"

Em seguida, essa vizinha teria feito ameaças. "No outro dia, aconteceu isso [o incêndio]", completou a parente. Os vizinhos prestaram o socorro às vítimas em meio ao incêndio.

"[Os vizinhos] nem sabiam o que estava acontecendo, não sabiam que eles estavam em casa, porque, na noite anterior, eles tinham dito que iam à praia. Meio que não se atinaram que eles estavam lá e quando viram a casa estava pegando fogo"

A casa tem apenas uma entrada, e os vizinhos suspeitos do crime atearam fogo justamente nessa porta, impedindo a saída das vítimas.

"Foram para o banheiro tentar se salvar e acabou que as pessoas escutaram o grito de socorro. Quando foram resgatar eles já estavam todos desmaiados, tinham respirado muita fumaça".

