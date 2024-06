Após passar por requalificação, Cempi de Jardim São Paulo é entregue pela Prefeitura do Recife

A- A+

O Centro Médico Psicopedagógico Infantil (Cempi) localizado no bairro de Jardim São Paulo (avenida São Paulo, 670), na Zona Oeste do Recife, foi entregue nesta segunda-feira (3), pela Prefeitura da Cidade.

O centro, que passou por reforma com renovação de equipamentos e mobília, a partir de um investimento de cerca de R$ 600 mil, é mais uma unidade requalificada para atender os usuários do SUS com mais qualidade e conforto.

O prefeito João Campos esteve na unidade, ao lado da secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

Na intervenção, o centro passou por uma requalificação total. Com substituição de cobertas, revestimento cerâmico, instalações elétricas e hidráulicas, pintura geral da unidade, substituição de janelas e portas e climatização geral.

“O Cempi agora conta com uma estrutura completamente requalificada e de qualidade, fruto de um grande esforço para melhorar e ampliar o cuidado à saúde mental do município. Esta unidade atende 500 crianças e conta com fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, médicos e enfermeiros, todos especializados para dar a atenção específica que as crianças precisam e merecem", explicou o prefeito durante a inauguração.

Ainda de acordo com o prefeito, mais um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) voltado para o público infantil deve ser entregue dentro do próximos mês.

"Temos novas estruturas sendo construídas, outras sendo requalificadas, e profissionais sendo chamados para trabalhar na nossa rede. Nos próximos trinta dias, vamos inaugurar mais um CAPS infantil, no Pina, e em breve também iremos realizar mais duas requalificações aqui no Recife. Seguimos trabalhando, investindo e cuidando da saúde dos recifenses”, afirmou João Campos.

Centro Médico Psicopedagógico Infantil

O Cempi é referência em saúde mental para meninos e meninas na faixa etária de 0 a menores de 12 anos. Oferece acolhimento e atendimento para pessoas em sofrimento, suporte a familiares e/ou responsáveis, ações intersetoriais para prevenção e tratamento de distúrbios psíquicos precoces e visitas periódicas a creches e escolas, às quais os pacientes estão vinculados.

A unidade conta com 29 profissionais, entre psiquiatras, psicólogos, pediatras, enfermeiros, técnicos, assistentes sociais, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. Durante as obras, para que não houvesse paralisação dos serviços, os pacientes foram atendidos provisoriamente em estruturas montadas na Unidade de Saúde da Família Mais (USF +) Jardim São Paulo.

Os filhos de Alciene Carneiro, de 53 anos, foram pacientes do Cempi durante anos e ela fez questão de prestigiar a inauguração.

“Meu filho começou a ser atendido aos 3 anos, e foram 10 anos frequentando o Cempi. O tratamento na primeira infância é muito importante, quanto mais cedo, melhor para a criança. Hoje ele tem 19 anos, e minha filha 17, e consigo ver os reflexos positivos da assistência na primeira infância. Eu vim hoje prestigiar e agradecer pelo olhar desse espaço, pela qualidade do atendimento. Muita coisa mudou e é importante para que a criança se sinta confortável em um local com tudo novo e organizado”, disse ela.



Transformação

De acordo com a secretária de Saúde do Recife, a rede de saúde mental do Recife tem passado por uma transformação, em todos os seus aspectos. Desde 2021, oito dos 17 Caps foram requalificados ou estão em fase final de reforma. Essas unidades também ganharam frota de veículos, para atendimento domiciliar e transporte de usuários.

"Nas próximas semanas, estaremos entregando as requalificações dos CAPS Boa Vista e Luiz Cerqueira (Santo Amaro). Estamos ainda ampliando essa rede, com a inauguração, ainda este ano, do Centro de Convivência, no bairro da Caxangá, e de um novo CAPS infantil, no Pina. Na assistência farmacêutica, atualizamos todo o rol e ampliamos a disponibilidade, nas unidades do SUS municipal, para medicamentos destinados ao tratamento de transtornos como o depressivo, de ansiedade, obsessivo-compulsivo e estresse pós-traumático”, explicou a secretária.

Além disso, ainda de acordo com Luciana, a secretaria também nomeou 142 profissionais da área, do concurso de 2019, reforçando as equipes.



“Antes da obra, o Cempi tinha a estrutura de um CAPS adulto, então o nosso maior desejo e a nossa maior conquista foi entregar para as crianças um espaço lúdico, onde elas não se sentissem em um ambiente hostil, mas, sim, em um local acolhedor”, reiterou Fabíola Cristina Albuquerque, gerente operacional da unidade.

Veja também

México Convencer os mercados: presidente eleita do México encara primeiro desafio