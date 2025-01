A- A+

TECNOLOGIA CEO da Nvidia se reúne hoje com Trump na Casa Branca Reunião teria sido marcada há várias semanas para discutir políticas de IA e, segundo fontes, não foi motivada pelo avanço da startup chinesa de IA, DeepSeek

O presidente Donald Trump se reunirá com o CEO da Nvidia, Jensen Huang, na Casa Branca nesta sexta-feira, enquanto os EUA se preparam para implementar tarifas sobre semicondutores, avaliam o destino de um programa de subsídios e investigam se a startup chinesa de IA DeepSeek contornou os controles de exportação para obter produtos dos fabricantes de chips.

A reunião ocorre no final de uma semana difícil para a Nvidia. A DeepSeek lançou seu modelo R1, que foi considerado competitivo com os chatbots de outras empresas, mas com um custo menor.

Isso levantou questões sobre os bilhões de dólares planejados para o desenvolvimento de tecnologia de IA e se Pequim conseguiu reduzir a distância com os EUA nesse campo.

A reação do mercado foi particularmente negativa para a Nvidia, maior fornecedora de chips usados para treinar softwares de IA, com as ações da empresa despencando na segunda-feira, em uma das maiores desvalorizações da história, devido à preocupação de que o método da DeepSeek para desenvolver software de IA eficaz não exija tanto do equipamento caro que a Nvidia vende.

Oficiais do governo Trump começaram a investigar se a empresa chinesa comprou chips proibidos da Nvidia por meio de intermediários em Cingapura, contornando as restrições dos EUA sobre a venda de chips usados para tarefas de IA, segundo fontes familiarizadas com o assunto.

A reunião de Huang com Trump está sendo planejada há várias semanas para discutir políticas de IA e não foi motivada pelo avanço da DeepSeek, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto. Não há expectativa de nenhum anúncio após a conversa, disse a pessoa, que descreveu os planos sob a condição de anonimato.

O CEO da Nvidia havia sugerido se reunir com Trump no início deste mês, quando expressou a esperança de um tratamento regulatório mais leve por parte da nova administração.

Ao contrário de outros líderes de tecnologia, como o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, e o fundador da Amazon.com, Jeff Bezos, ele não compareceu à posse de Trump em Washington e, em vez disso, viajou para a Ásia em uma viagem planejada há muito tempo, por ocasião do Ano Novo Lunar.

