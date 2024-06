A- A+

DOAÇÕES Cervac: centro de reabilitação do Recife segue com campanha para arrecadar doações Segundo o Centro de Reabilitação e Valorização da Criança, apesar da alta adesão à campanha por parte da comunidade, as doações seguem baixas

O Centro de Reabilitação e Valorização da Criança (Cervac), localizado no Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, segue com a campanha de arrecadação de doações para iniciar a reconstrução das áreas danificadas pelo incêndio que atingiu o prédio onde o Cervac funciona, na noite da última sexta-feira (14).



Em entrevista concedida à Folha de Pernambuco, a coordenadora de comunicação do Cervac, Thainá Macena, havia relatado o senso de urgência que a revitalização da estrutura do telhado necessitava.

"Como o teto foi danificado pelo incêndio, a estrutura ficou aberta e recebeu toda a chuva da noite da sexta e do dia do sábado. Isso tudo somado ao que foi necessário para que os bombeiros apagassem o fogo, que também foi preciso muita água, ou seja, toda essa água teve que escoar para algum lugar. Assim, os andares inferiores foram atingidos. Então, a nossa urgência é fechar o telhado para podermos reestruturar", explicou a coordenadora à reportagem na segunda (17).

No entanto, em uma nova entrevista, realizada nesta quarta-feira (20), a coordenadora compartilhou que ainda não foi possível recuperar a estrutura.

"O telhado da instituição ainda encontra-se aberto, e estamos à espera da conclusão do laudo do engenheiro civil e do orçamento para sabermos quanto iremos precisar para reformar a parte afetada pelo incêndio. Esse laudo será a base para sabermos o que foi danificado, e o que precisará ser feito para recuperar ", contou Thainá.

Com relação a campanha e as doações, Thainá explicou que, apesar da alta adesão à campanha por parte da comunidade nas redes sociais, com muitos compartilhamentos, as doações seguem baixas.

"Conseguimos menos de 30 mil em doações desde a sexta-feira (14). Estamos correndo atrás para conseguirmos aumentar a divulgação e com isso tentar conseguir mais doações", disse a coordenadora.



Atendimentos

Os atendimentos realizados pela unidade permanecem suspensos até a próxima semana. Até o momento, ainda não se sabe a causa do incêndio.

"Só quem pode de fato esclarecer o que causou o incêndio é a Defesa Civil, mas esse documento leva em torno de 15 dias para ficar pronto", relatou a comunicadora.

As chamas se concentraram no segundo andar e sete salas da instituição foram afetadas. Dentre elas: o almoxarifado, salas de atendimento de práticas integrativas, arquivo morto, estoque de bazar e a sala das datas comemorativas.

O Centro de Reabilitação e Valorização da Criança

A instituição assiste crianças, adolescentes, jovens e idosos com deficiência, realiza, através das salas de atendimento de práticas integrativas, procedimentos como acupuntura, reflexologia podal, ventosa, reiki, dentre outros.



O Centro de Reabilitação e Valorização da Criança é uma uma iniciativa comunitária com atuação compreensiva e eficiente junto às pessoas com deficiências. Através de um convênio com o SUS, a instituição oferece atendimentos como difusioterapia, difundologia, terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia.

Para ser atendido no Cervac, o paciente precisa ser residente da Região Metropolitana do Recife, ter entre 0 e 12 anos, e ser portador de doença neurológica como síndrome de down, microcefalia, paralisia cerebral, ter sofrido AVC, etc. Os pacientes são encaminhados para a instituição através da regulação do sistema de saúde do Recife, após atendimento nos postos de saúde.

A campanha está sendo divulgada através da página no Instagram da instituição, que é o @cervacpd. E as doações podem ser enviadas para o pix do Cervac, através da chave CNPJ: 24.566.754.0001/71.



