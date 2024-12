A- A+

SAÚDE Chá verde x chá preto: qual é mais saudável? Veja o que dizem especialistas A escolha entre esses dois tipos de infusão pode depender muito do sabor e dos benefícios para a saúde

O chá é uma bebida ancestral preparada com as folhas ou brotos da planta Camellia sinensis. A diferença entre os quatro tipos de infusão derivados dela deve-se principalmente ao processo de produção, resultando na variação de sabores, propriedades e benefícios. Atualmente, essa bebida é considerada a segunda mais popular em todo o mundo, depois da água, especialmente devido à fascinante história de sua origem, que remonta a cinco mil anos atrás.

Esta árvore do chá é originária de uma vasta região que hoje abrange países como China, Índia, Mianmar e Camboja. No entanto, há vários séculos, os imperadores chineses reivindicaram essa bebida como parte de seu território, pois ela se tornou um meio de fortalecer as interações sociais.





Apesar disso, essa infusão foi ganhando um caráter mais universal devido ao seu sabor, composição e método de preparo, o que dificulta escolher entre o chá-verde e o chá-preto.

Propriedades do chá-verde

Das quatro variações que podem ser produzidas com a Camellia sinensis, esta é uma dos menos processadas, já que não requer fermentação. Em vez disso, as folhas da planta são deixadas para secar naturalmente.

Além disso, é um produto rico em nutrientes, sem calorias, gorduras, açúcar ou carboidratos. Nesse sentido, é considerado a bebida perfeita para tratar a inflamação abdominal, melhorar o fluxo sanguíneo e manter os níveis de pressão arterial e colesterol equilibrados.

Características do chá-preto

Diferentemente de outros chás, esse tipo de infusão passa por um processo de oxidação enzimática, causando a perda de algumas vitaminas. No entanto, geralmente contém mais calorias e cafeína do que o chá-verde.

Nesse sentido, segundo o nutricionista Mackenzie Burgess, esse tipo de chá pode fornecer ao corpo potássio, magnésio e fósforo. Além disso, "ajuda na perda de peso e reduz os riscos de sofrer um derrame cerebral".

Lembre-se de que tanto o chá-verde quanto o chá-preto são infusões saudáveis que ajudam a manter o sistema imunológico do corpo em boas condições. Assim, a escolha entre um e outro depende mais do seu estado de saúde e das suas preferências pessoais.

