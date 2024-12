A- A+

Chefe da diplomacia alemã considera "essencial" que UE finalize esta semana acordo com Mercosul Na opinião da diplomata alemã, "uma conclusão agora seria uma situação vantajosa para ambos os lados"

A chefe da diplomacia da Alemanha, Annalena Baerbock, considerou, nesta terça-feira (3), "essencial" que a UE finalize esta semana o demorado acordo de livre comércio com o Mercosul, que na quinta e na sexta realizará uma cúpula no Uruguai.

"Do ponto de vista alemão, a cúpula do Mercosul que será realizada em Montevidéu na sexta-feira é provavelmente a última oportunidade" para selar o acordo, disse Baerbock ao chegar a uma reunião de ministros das Relações Exteriores da Otan.

“É hora de levar a parceria com os países do Mercosul para o próximo estágio. Acho que é essencial que a Comissão Europeia finalize politicamente o acordo de livre comércio do Mercosul”, disse ela.

Na opinião da diplomata alemã, “uma conclusão agora seria uma situação vantajosa para ambos os lados”.

Para Baerbock, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, “tem um mandato completo” para selar o acordo, “e, em nossa opinião, ela deveria fazer uso dele”.

O acordo de livre comércio entre a UE e o Mercosul, penosamente negociado por 25 anos, parece ter chegado ao seu estágio decisivo, e não está excluído que a cúpula do bloco sul-americano em Montevidéu seja o cenário do anúncio.

A equipe de Von der Leyen ainda não confirmou se a presidente da Comissão viajará ao Uruguai para participar da cúpula do Mercosul.

Mais cedo, a diretora-geral de comércio da Comissão Europeia, Sabine Weyand, disse que os contatos entre os dois blocos continuam “em nível político”.

A assinatura do acordo enfrenta forte oposição da França, que cita o risco de uma situação desvantajosa para os agricultores europeus, especialmente os franceses.

