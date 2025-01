China bateu recorde de instalação de energia renovável em 2024

A- A+

A China, o maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, instalou uma capacidade recorde de energia renovável no ano passado, de acordo com dados oficiais divulgados nesta terça-feira (21).

O país adicionou uma capacidade instalada de cerca de 277 gigawatts (GW) de energia solar em 2024, acima dos 217 GW adicionados em 2023, informou a Administração Nacional de Energia (NEA).

Além disso, expandiu sua capacidade de energia eólica em cerca de 80 MW, também mais do que no ano anterior (76 GW).

Isso eleva a capacidade total instalada de energia solar e eólica para 887 GW e 521 GW, respectivamente, 15% acima da meta do presidente Xi Jinping para 2030 de 1.200 GW.

Pequim tem como objetivo atingir suas emissões máximas de CO2 até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono até 2060.

A China é o maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, mas também é o país que tem aumentado a capacidade de produção de energia a partir de fontes renováveis mais rapidamente nos últimos anos.

O país está instalando mais capacidade de energia solar e eólica do que o resto do mundo combinado e investiu mais de US$ 50 bilhões (valor em 303 bilhões de reais na cotação atual)nessa área de 2011 a 2022, de acordo com dados da Agência Internacional de Energia (AIE).

