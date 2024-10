"Chip da beleza": o que é o implante que foi proibido pela Anvisa

A- A+

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta sexta-feira (18) que publicará no Diário Oficial da União (DOU), uma resolução com a suspensão da manipulação, comercialização, propaganda e uso dos famosos chips da beleza, também conhecidos como implantes hormonais manipulados.

A medida foi adotada após denúncias apresentadas por entidades médicas.

O que é o "chip da beleza"?

Os implantes, feitos em farmácia de manipulação, misturam diversos hormônios, inclusive de substâncias que não possuem avaliação de segurança para essa forma de uso. Entre os hormônios utilizados, estão principalmente a gestrinona, a testosterona e a oxandrolona, substâncias controladas que fazem parte da lista de anabolizantes.

No alerta, a Anvisa destaca que implantes hormonais têm sido manipulados por farmácias magistrais para fins estéticos, tratamento de fadiga ou cansaço e sintomas da menopausa.

Embora relatos sobre seu uso sejam comuns nas redes sociais, os chips da beleza não são aprovados pela Anvisa nem podem ser indicados pelos médicos para fins de ganho de massa muscular ou performance, segundo regras do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Diante disso, a área de monitoramento da Agência também publicou um alerta em que destaca que implantes hormonais para fins estéticos e de desempenho podem ser prejudiciais à saúde, além de não haver comprovação da sua segurança e eficácia para essas finalidades.

O principal motivo para isso é a segurança. Entre as principais complicações observadas em pacientes que fazem uso desses implantes manipulados, estão: elevação do colesterol e de triglicerídeos no sangue (dislipidemia), hipertensão arterial, acidente vascular cerebral e arritmia cardíaca.

Além disso, também pode ocorrer crescimento excessivo de pelos em mulheres (hirsutismo), queda de cabelo (alopecia), acnes, alteração na voz (disfonia), insônia e agitação.

