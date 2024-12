A- A+

MUDANÇA CLIMÁTICA Chuvas intensas e ventos: alerta de 'perigo' inclui capital e todas as cidades do litoral de SP A previsão indica precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora, ou até 100 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos que podem variar de 60 a 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu nesta quinta-feira, 26, um alerta de chuvas intensas com grau de "perigo" (nível laranja) para a região metropolitana da capital e todas as cidades do litoral norte e sul de São Paulo. O alerta permanece vigente até pelo menos sexta-feira, 27.

Ao longo da noite desta quinta-feira e madrugada de sexta, o tempo segue instável no Estado, com condições para pancadas de chuva com moderada a forte intensidade.

A princípio, os municípios estavam sob alerta de risco amarelo (perigo potencial), mas, devido à intensificação das condições climáticas, o INMET atualizou o alerta para um nível mais severo Acima dele, há apenas o risco vermelho, que indica "grande perigo".

A previsão indica precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora, ou até 100 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos que podem variar de 60 a 100 km/h.

Com isso, há possibilidade de temporais com raios e rajadas de vento. Os riscos associados incluem cortes de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

"No litoral paulista, a chuva seguirá persistente, especialmente na Baixada Santista. Também são esperadas precipitações no norte e nordeste do estado, com intensidade variando de fraca a moderada. Durante a madrugada de sexta-feira, 27, as chuvas continuarão em quase todas as regionais, exceto nas áreas que fazem divisa com o Paraná. De forma geral, a intensidade será fraca a moderada, mas os acumulados podem ser significativos, principalmente na Baixada Santista, Região Metropolitana de São Paulo, Litoral Norte, Vale do Paraíba e Campinas", informa o último comunicado da Defesa Civil, divulgado às 21h de hoje.

Além das áreas mencionadas, todas as cidades do Vale do Paraíba estão classificadas em algum nível de risco, seja no grau amarelo, com chuvas previstas entre 20 e 30 milímetros por hora e ventos de 40 a 60 km/h, ou no grau laranja. Há também alertas para as cidades de Bauru, Pedreira e Amparo - nestes municípios, a Defesa Civil de São Paulo afirma haver grandes riscos de deslizamentos, merecendo especial atenção.

Gabinete de Crise

O Governo de São Paulo estabeleceu, na manhã desta quinta-feira, 26, um gabinete de crise presencial para monitorar as chuvas no estado. Com a chegada de uma frente fria, os acumulados de precipitação podem variar significativamente nas próximas horas, especialmente nas regiões do Litoral Norte, Vale do Paraíba, Litoral Sul, capital paulista, Região Metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba e Bauru.

Na última quarta-feira, 25, pela primeira vez, um alerta sobre o risco de enxurradas e inundações foi enviado diretamente aos celulares dos moradores de Campinas, no interior do estado. A mensagem foi acompanhada por aviso sonoro e vibração. "Possibilidade de chuva forte em Campinas com risco ALTO de enxurradas e inundações. Mantenha-se em local seguro", dizia o alerta.

De acordo com a Defesa Civil, além de Campinas, as cidades de Amparo, Bauru e Pedreira estão sendo monitoradas de perto. Nas últimas 24 horas, os acumulados de chuva nessas regiões foram significativos: Amparo registrou 116 milímetros, Bauru, 128 milímetros, e Pedreira, 132 milímetros. O principal risco identificado é o deslizamento de terra.

Recomendações

A Defesa Civil recomenda seguir as orientações abaixo, especialmente para aqueles que estão em área de risco:

Evite locais abertos, como praias, campos de futebol e estacionamentos.

Afaste-se de objetos altos e isolados, como árvores, postes, caixas d’água e quiosques.

Durante chuvas, mantenha distância de aparelhos e objetos conectados à rede elétrica, como geladeiras, fogões e televisores.

Não tome banho durante tempestades.

Cuidado com ventos fortes, que podem derrubar árvores, postes, fios e semáforos.

Não desafie a força das águas: evite atravessar enxurradas ou caminhar em áreas alagadas.

Em áreas de encosta, fique atento a sinais de movimentação do solo, como rachaduras em paredes, árvores ou postes inclinados, e água barrenta.

Caso um fio energizado caia sobre o veículo, permaneça dentro do carro e entre em contato com o serviço de emergência.

Para receber alertas da Defesa Civil, envie um SMS com o CEP da sua região para o número 40199 ou acompanhe atualizações pelo perfil oficial no Instagram e Twitter: @defesacivilsp.

Veja também

Natal 2024 Jantar Solidário leva alimentos para população de rua do Recife