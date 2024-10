Chuvas torrenciais deixam sete desaparecidos e rastro de destruição na Espanha

Sete pessoas estão desaparecidas depois que chuvas torrenciais provocaram enchentes repentinas no sul e leste da Espanha nesta terça-feira, interrompendo viagens ferroviárias e aéreas, disseram autoridades.

Fortes enchentes varreram a cidade de Letur, na província oriental de Albacete, empurrando carros pelas ruas, mostraram imagens transmitidas pela televisão espanhola.

Equipes de serviços de emergência apoiadas por drones estavam procurando por seis pessoas desaparecidas após enchentes repentinas na cidade, disse a representante do governo central em Castilla-La Mancha, Milagros Tolon, à emissora de televisão pública espanhola TVE.

A polícia da cidade de L'Alcudia, na região leste de Valência, disse que estava procurando um motorista de caminhão que estava desaparecido desde o início da tarde.

"Estou acompanhando de perto e com preocupação os relatos de pessoas desaparecidas e os danos causados pela tempestade nas últimas horas", escreveu o primeiro-ministro Pedro Sanchez no X, pedindo que as pessoas sigam os conselhos das autoridades.

"Tenha muito cuidado e evite viagens desnecessárias", acrescentou.