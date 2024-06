Cinco ficam feridos após motorista perder controle de carro em pista molhada na BR-408

A- A+

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-408, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na manhã desta terça-feira (25).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle após o veículo aquaplanar no km 99,5 da via sentido Recife. Chovia no momento do acidente.

Acidente aconteceu por volta das 6h, segundo a PRF. Foto: PRF/Divulgação

O carro saiu da pista e acessou uma área de vegetação às margens da BR-408. Os cinco ocupantes ficaram feridos.

A PRF informou que um deles teve arranhões e não precisou ser socorrido.



Os outros quatro foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros para diferentes unidades de saúdes, incluindo a UPA do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, na RMR.



"O motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal", informou a PRF.

Veja também

Medicina Inscrições para primeira etapa do Revalida 2024/2 vão até sexta-feira