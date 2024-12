Circo Americano visita Hemope Recife, diverte doadores de sangue e incentiva a doação

A- A+

O Circo Ameriacano realizou uma visita ao Hemope Recife, nas Graças, área central da Capital pernambucana, na manhã desta terça-feira (3).

A ação tinha o objetivo de animar os doadores de sangue e promover a conscientização e o incentivo à doação, que diminui no período das festas do fim do ano.

"Nós contamos com a presença do Circo Americano para trazer felicidade aos nossos candidatos à doação e trazer também um alerta importante: neste período festivo, a gente percebe que muitas confraternizações e festividades acontecem, e, consequentemente, a presença dos nossos candidatos tem uma baixa", explicou Valéria Morais, assistente social da captação de doadores de sangue do Hemope.

Valéria Morais | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

Entre os doadores estava Jaciara Rosa da Conceição, moradora de Arthur Lundgren, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Ela conta que gostou da iniciativa.

"Achei muito bom, muito alegre. Foi uma maravilha os palhaços, as brincadeiras. Muito bom, foi um dia maravilhoso", disse.

Jaciara Rosa da Conceição | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

Ela também revelou que estava realizando o sonho de doar sangue pela primeira vez.

"É a primeira vez doando sangue, era o meu sonho. Sempre esperei e pensei 'um dia eu consigo', aí a vizinha me chamou e eu fui. Eu gostei porque estava doando para alguém que ia precisar. Só gratidão", afirmou.

A importância da doação de sangue também foi ressaltada pelo palhaço artista. O estoque do hemocentro está em estado crítico.

"Doar sangue salva vidas, então você sempre fique esperto", disse.

Palhaço do Circo Americano | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

Como doar

Para doar sangue, é necessário cumprir alguns requisitos. Confira a seguir o que é necessário.

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 18 e 60 anos, salvo as exceções descritas abaixo:

Os menores de 18 anos, com idades entre 16 e 17, poderão doar acompanhados dos pais ou um responsável legal, devidamente comprovado;

Candidatos entre 61 e 69 anos, podem doar se já forem doadores do Hemope. Lembrando que o intervalo entre as doações passa a ser de 6 meses;

Apresentar documento oficial com foco, original ou cópia autenticada;

Não pode estar em jejum e deve ter se alimentado nas últimas 4 horas;

Deve ter dormido em torno de 5 horas e ter tido uma boa qualidade de sono;

Evitar ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas.

