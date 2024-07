A- A+

Saúde Clínica do Homem de Olinda prepara mutirão para atendimento; saiba a data e como marcar a consulta Ação contará com consultas para urologista, dentista, testagem rápida para Sífilis, HIV e mais

A Clínica do Homem Isaías Gomes Lemos, localizada no bairro de Bonsucesso, em Olinda, está preparando um mutirão de atendimento para o dia 16 de julho. A ação acontece em razão do Dia do Homem, que é celebrado no dia 15 deste mês.

O atendimento no espaço será dividido por horários da seguinte forma: a partir das 9h, a ênfase será para consultas, com 30 vagas para urologista, 20 para dentista, além de 16 para teste rápido de HIV e Sífilis. Os interessados em atualizar a carteira de vacinação podem receber os imunizantes para Covid e gripe.

No período da tarde, a partir das 13h, são 30 vagas para clínico geral, aferição de glicose e pressão, além de uma atividade especial, com brindes, lanches e sorteios.

A marcação de consultas é feita nas segundas e quintas, no horário de funcionamento da clínica, das 8h às 17h. São atendidos homens a partir dos 18 anos, mediante apresentação do cartão SUS e CPF.

Clínica do Homem de Olinda

Inaugurada no dia 31 de janeiro, a unidade já recebeu 1.250 pacientes nesse período para suas três especialidades: clínico geral, dentista e urologia.

A clínica funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, na Estrada do Bonsucesso. O espaço oferece acolhimento e tratamento mais direcionado ao público masculino.

Olinda também conta com clínicas especializadas para a mulher, criança e idoso.

