jaboatão dos guararapes Clínica Grupo Acolher inaugura unidade em Jaboatão com programação especial para crianças com TEA Inscrições para evento, que acontece no dia 1° de fevereiro, estão abertas/ veja como participar

A Clínica Grupo Acolher vai inaugurar uma nova unidade em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, com uma programação especial para crianças com transtorno do Espectro Autista (TEA). O evento está marcado para o primeiro sábado de fevereiro, dia 1°, às 14h. Todas as atividades serão gratuitas para as famílias.

Inscrições

Reconhecida pelo atendimento a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a clínica já atua no Cabo de Santo Agostinho há três anos e agora começa a expensão para Jaboatão. As inscrições para participar serão gratuitas e estão abertas a partir desta segunda-feira (20), pelo perfil @clinicagrupoacolher, no Instagram.



As vagas são limitadas, e é necessário apresentar laudo médico ao se inscrever. Cada criança tem direito a um acompanhante.

Programação

A programação terá destaque especial para as crianças. Um espaço de recreação será conduzido por Tia Tixa, psicomotricista apaixonada por psicomotricidade funcional e especialista em recreação inclusiva para neurodivergentes.

"As atividades serão adaptadas para garantir a participação de todos, com brincadeiras lúdicas e muita interação. No encerramento, a partir das 16h30, a equipe Marionetes do Recife apresentará um espetáculo de fantoches para toda a família, de um jeito inesquecível", explicou a clínica, em anúncio oficial do evento.

Enquanto isso, os pais poderão participar de um tour guiado pelas instalações da clínica e de uma palestra ministrada por Andrea Vasconcelos, coordenadora da nova unidade. Com o tema “Autismo: acolhimento, propósito e o impacto das terapias multidisciplinares na construção de histórias”, o momento abordará os benefícios de um cuidado integrado e individualizado no desenvolvimento infantil.

Atividades

A clínica vai oferecer 11 tipos de terapias voltadas para crianças e adolescentes com TEA, incluindo psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, musicoterapia, psicopedagogia, fisioterapia, nutrição, terapia ABA com supervisão presencial e terapia aquática.



Eleita a melhor clínica infantil do Cabo por três anos consecutivos, a instituição é pioneira no Nordeste com certificação em atendimento terapêutico especializado. A nova unidade está localizada na Avenida Barão de Lucena, 423, no Centro de Jaboatão dos Guararapes.

